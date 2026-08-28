Стрижки на волосы средней длины: чем отличаются боб, лоб и моб

Девушка с короткой стрижкой. Фото: magnific

Волосы до плеч или чуть ниже открывают множество возможностей для экспериментов. Их можно носить прямыми, закручивать в локоны, собирать в хвост или оставлять распущенными. При этом за волосами средней длины ухаживать гораздо проще, чем за длинными прядями. Для тонких волос важную роль играет сам срез.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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На средней длине существует несколько различных вариантов стрижек. Чаще всего между собой сравнивают "боб", "лоб" и "моб". На первый взгляд они похожи, однако разница лучше всего заметна в длине и форме.

Боб

Самый короткий из трех вариантов. Обычно он заканчивается у подбородка или чуть выше, а контур может быть ровным или слегка градуированным.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Такая длина хорошо подходит тем, кто хочет более выразительную форму и объем у лица. Боб можно носить гладким, добавлять волны или оставлять волосы в естественном виде.

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Моб

Эта стрижка занимает промежуточное положение между бобом и лобом. Ее длина обычно доходит до шеи или чуть ниже, поэтому стрижка короче, чем лоб, но не настолько радикальна, как классический боб.

Стрижка моб. Фото из Instagram

Моб удобно носить в повседневной жизни: волосы уже можно собрать в небольшой хвост, но форма стрижки по-прежнему хорошо заметна.

Лоб

Самый длинный из трех вариантов. Обычно волосы доходят до плеч или ключиц, поэтому такая стрижка хорошо подойдет тем, кто не хочет сильно менять длину.

Стрижка лоб. Фото из Instagram

Лоб оставляет больше возможностей для укладки: волосы можно выпрямлять, накручивать, собирать в хвост или носить распущенными. Именно поэтому его часто выбирают как компромисс между короткой стрижкой и длинными волосами.

В результате боб — самый короткий, моб — средней длины, а лоб — самый длинный вариант. Разница между ними прежде всего в длине, но такие детали как челка, слои и текстура тоже меняют конкретный вид каждой стрижки.

Ранее мы писали о том, что после 50 лет вовсе не обязательно стричься коротко, чтобы волосы выглядели гуще. Стрижка "подковы" помогает сохранить длину, но за счет слоев придает прическе объем и движение.

Также Новини.LIVE сообщали, что если утром совсем не хочется тратить время на укладку волос, стоит присмотреться к стрижкам, которые будут хорошо смотреться сами по себе. Три таких варианта могут заметно упростить ежедневный уход за волосами.