Стрижки на середню довжину волосся: чим відрізняються боб, лоб і моб

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: magnific

Волосся до плечей або трохи нижче залишає чимало варіантів для експериментів. Його можна носити прямим, накручувати в локони, збирати у хвіст або залишати розпущеним. При цьому за середньою довжиною легше доглядати, ніж за довгими пасмами. Для тонкого волосся важливу роль відіграє сам зріз.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про це.

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На середній довжині є кілька різних варіантів стрижок. Найчастіше між собою порівнюють "боб", "лоб" і "моб". На перший погляд вони схожі, проте різницю найкраще видно у довжині та формі.

Боб

Найкоротший із трьох варіантів. Зазвичай він закінчується біля підборіддя або трохи вище, а контур може бути рівним або злегка градуйованим.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Така довжина добре підходить тим, хто хоче більш виразну форму та об’єм біля обличчя. Боб можна носити гладким, додавати хвилі або залишати волосся у природному вигляді.

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Моб

Ця стрижка займає проміжне місце між бобом і лобом. Його довжина зазвичай доходить до шиї або трохи нижче, тому стрижка є коротшою за лоб, але не настільки радикальною, як класичний боб.

Стрижка моб. Фото з Instagram

Моб зручно носити в повсякденному житті: волосся вже можна зібрати в невеликий хвіст, але форма стрижки все ще добре помітна.

Лоб

Найдовший із трьох варіантів. Зазвичай волосся доходить до плечей або ключиць, тому така стрижка добре підійде тим, хто не хоче сильно змінювати довжину.

Стрижка лоб. Фото з Instagram

Лоб залишає більше можливостей для укладання: волосся можна випрямляти, накручувати, збирати у хвіст або носити розпущеним. Саме тому його часто обирають як компроміс між короткою стрижкою та довгим волоссям.

У результаті боб — найкоротший, моб — середня довжина, а лоб — найдовший варіант. Різниця між ними насамперед у довжині, але такі деталі як чубчик, шари та текстура теж змінюють конкретний вигляд кожної стрижки.

Раніше ми писали про те, що після 50 років зовсім не обов’язково коротко стригтися, щоб волосся мало густіший вигляд. Стрижка "підкова" допомагає зберегти довжину, але за рахунок шарів додає зачісці об’єму й руху.

Також Новини.LIVE повідомляли, якщо на укладання волосся зранку зовсім не хочеться витрачати час, варто придивитися до стрижок, які будуть мати вдалий вигляд самі по собі. Три такі варіанти можуть помітно спростити щоденний догляд за волоссям.