Откуда появилась стрижка "Кобра" и как она смотрится на длинных волосах

Стрижка длинных волос. Фото: magnific

Если не хочется менять длину волос, это не значит, что прическа должна оставаться неизменной годами. Для длинных волос существует немало вариантов с слоями, но "Кобра" отличается тем, что основная длина остается практически нетронутой. Изменения начинаются спереди — именно там стрижка приобретает свою форму.

Новини.LIVE расскажет о стрижке, которая стала очень популярной в этом году.

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Как выглядит трендовая стрижка "Кобра"

В "Кобре" отсутствует резкая граница между короткими и длинными прядями. Волосы возле лица подстригают по диагонали: самые короткие пряди доходят примерно до подбородка, а дальше каждый следующий уровень становится длиннее.

Стрижка "Кобра". Фото из Instagram

При этом сзади волосы остаются длинными, поэтому после стрижки не возникает ощущения, что длины стало намного меньше. Спереди появляются пряди, которые можно отдельно укладывать, закручивать или просто оставлять свободными.

Название стрижки связывают с характерной формой прядей при укладке. Когда отдельные части волос подкручивают и раскладывают, они образуют изогнутые линии, напоминающие движение змеи.

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Кому подойдет такая стрижка

Густые волосы после "Кобры" становятся легкими. С тонкими волосами ситуация иная. Здесь важно не срезать слишком много слоев, иначе кончики могут казаться еще тоньше. Лучше сохранить большую часть длины плотной, а форму создать за счет передних прядей.

Прямые, волнистые и кудрявые волосы тоже можно стричь по этой схеме. Просто на каждом типе результат будет разным.

Как укладывать "Кобру"

Для простой укладки понадобятся фен и круглая щетка. Передние пряди можно подкрутить от лица, а волосы у корней немного приподнять.

Если хочется больше волн — используйте плойку или утюжок и накручивайте не все волосы сразу, а отдельные пряди. Так лучше видна разница между длиной.

Красивая укладка. Фото из Instagram

"Кобра" не требует ежедневной сложной укладки. Если волосы сами по себе хорошо держат форму, их можно просто высушить феном и оставить без дополнительных манипуляций.

Ранее мы писали о том, в чем главное преимущество стрижки "бабочка". Она позволяет изменить форму прически, почти не убирая длину, а саму стрижку можно подогнать под разную густоту и текстуру волос.

Также Новини.LIVE сообщали, что популярна бикси — это нечто среднее между коротким пикси и бобом, но без резкого перехода в ультракороткую стрижку. Волосы оставляют немного длиннее сверху и возле лица, благодаря чему прическа выглядит выигрышно.