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Главная Мода Распустить или собрать: как носить волосы в разные сезоны

Распустить или собрать: как носить волосы в разные сезоны

Ua ru
23 сентября 2026 16:09
Волосы лучше носить распущенными или уложенными: что выбрать в разные сезоны
Красивая прическа. Фото: magnific

Погода меняется в течение года, и волосы это ощущают. Летом им приходится выдерживать солнце и жару, зимой — мороз на улице и сухой воздух в помещениях. Поэтому привычную прическу тоже стоит время от времени менять. Еще один момент, который не стоит упускать из виду, — состояние кожи головы.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на комментарий эксперта по уходу за волосами Натальи Караваевой, который она предоставила "1+1", расскажет об этом подробнее.

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По ее словам, небольшие белые чешуйки не всегда свидетельствуют о заболевании. Причина может быть гораздо проще. Но бывают случаи, когда одним шампунем проблему не решить. О том, какие прически лучше носить в разное время года и когда шелушение кожи головы требует внимания, объяснила колористка и эксперт по уходу за волосами Наталья Караваева.

Могут ли тугие хвосты и пучки повреждать волосы

Прическа на каждый день зависит не только от длины волос или личных предпочтений. Имеет значение и погода. Осенью, когда нет сильной жары или мороза, волосы можно чаще оставлять распущенными. Это также хороший вариант для тех, кто привык постоянно собирать их в хвост или пучок.

"Зимой концы лучше прятать под шапку, ведь то, что остается открытым на морозе, быстрее ломается", — отмечает Наталья Караваева.

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Есть еще один фактор — отопление. На улице волосы сталкиваются с холодом, а в помещении — с сухим теплым воздухом. Из-за этого они могут становиться сухими, а кончики — ломаться. Поэтому постоянно ходить с очень тугим хвостом или пучком тоже не стоит. Лучше чередовать такие прически с распущенными волосами и не затягивать их слишком сильно.

Шелушение кожи головы: когда это не просто сухость

Небольшие белые частицы на волосах или коже головы могут появиться по разным причинам. И по одному только внешнему виду определить их происхождение невозможно.

Иногда дело может быть в уходе или в накоплении средств на коже. Именно поэтому эксперт советует не забывать об очищении кожи головы. Пилинг можно использовать примерно раз в десять дней, если такое средство подходит коже. В то же время шелушение не стоит сразу связывать с грибковой инфекцией.

"По одному только внешнему виду нельзя точно определить, является ли это грибковой проблемой или, например, реакцией кожи на шампунь", — объясняет эксперт.

Поэтому важно обращать внимание не только на сами чешуйки, но и на то, что происходит с кожей головы в целом. Если шелушение не проходит, его становится больше, появляются зуд, покраснение или другие необычные ощущения, лучше обратиться к врачу. Самостоятельно покупать лечебные средства и пытаться угадать причину проблемы не стоит.

Как изменить уход за волосами осенью

Смена сезона — подходящий момент, чтобы пересмотреть привычный уход за волосами. Не обязательно полностью менять все средства. Иногда достаточно учесть погоду и то, как волосы на нее реагируют.

  • Осенью можно чаще носить распущенные волосы, летом — собирать их и защищать от солнца, а зимой уделять больше внимания кончикам.

И еще один момент — кожа головы. Разовое шелушение — не повод для паники. Но когда оно не проходит, усиливается или сопровождается зудом и покраснением, лучше не маскировать проблему косметикой, а выяснить ее причину у специалиста.

Ранее мы писали о том, что в Индии для домашнего ухода за волосами используют не только масла и травы. Один из рецептов предусматривает использование продукта, который обычно можно найти на кухне, — из него делают маску для волос и оставляют на некоторое время перед мытьем головы.

Также Новини.LIVE сообщали, что волосы могут отрастать, но их длина при этом почти не меняется из-за обламленных кончиков. Часто пряди повреждаются не во время окрашивания или горячей укладки, а из-за обычных действий после мытья головы — например, когда мокрые волосы трут полотенцем или агрессивно расчесывают. Поэтому иногда стоит пересмотреть некоторые привычки в уходе.

мода тренды прически стиль красивые волосы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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