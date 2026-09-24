Щоб зачіска трималася до вечора: 3 важливі кроки під час укладання

Процес укладання волосся. Фото: magnific

Укладання може бути бездоганним одразу після салону або ванної кімнати, але часто вже через кілька годин від об’єму не залишається й сліду, а локони втрачають форму. Щоб зачіска довше зберігала початковий вигляд, важливо не лише підібрати відповідні засоби, а й правильно підготувати волосся та працювати з ним під час укладання.

Як це зробити, розповість Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

Реклама

Крок 1. Підібрати засіб для укладання

Один і той самий продукт може по-різному працювати на волоссі різної товщини та структури. Тому перед покупкою варто врахувати кілька моментів, зокрема тип волосся.

Для тонкого волосся краще використовувати невагомі засоби. Муси та пінки допоможуть додати об’єму, але не зроблять пасма важкими.

Густому волоссю потрібна сильніша підтримка форми. Тут можуть знадобитися креми, гелі або віск, які допомагають впоратися з неслухняними пасмами.

Для кучерів варто вибирати продукти, розраховані саме на хвилясте та кучеряве волосся. Вони допомагають зберегти природну форму завитка та зменшити пухнастість.

Засіб залежить і від самої зачіски. Для прикореневого об’єму підійдуть мус або спрей. Для закріплення локонів знадобиться лак. А для прямого та гладкого укладання можна використовувати спеціальний крем.

Для щоденного укладання зазвичай достатньо легкої або середньої фіксації. Сильніші засоби доречні тоді, коли зачіска має залишатися незмінною протягом багатьох годин. Також не варто наносити багато стайлінгу за один раз. Краще розподілити його у два-три тонкі шари, роблячи між нанесеннями невелику перерву.

Читайте також:

Крок 2. Правильно укласти волосся

Навіть хороший засіб не дасть потрібного результату, якщо неправильно користуватися феном, брашингом або плойкою.

Підготуйте волосся. Об’ємне укладання зазвичай починають на вологому волоссі. Після миття шампунем і кондиціонером пасма підсушують феном, але не доводять до повної сухості. Саме в цей момент можна нанести мус або пінку. Лак, віск, текстурний спрей і пудру використовують уже на сухому волоссі. На цьому ж етапі можна переходити до плойки чи праски. Розділіть волосся на частини. Зручно закріпити верхні пасма затискачами та почати роботу з нижньої частини. Потім поступово переходьте до верхніх секцій. Такий спосіб допомагає не пропустити окремі пасма й рівномірно розподілити засіб. Наносьте продукти в потрібну зону. Засоби для об’єму потрібні біля коренів. Креми, олії, сироватки та віск краще розподіляти по довжині, не зачіпаючи прикореневу частину. Інакше волосся може швидко втратити свіжість. Лак не варто розпилювати впритул до голови. Тримайте флакон приблизно за 20–30 см від волосся — так засіб покриє пасма рівномірніше й не склеїть їх. Завершуйте сушіння холодним повітрям. Основний потік фена спрямовуйте від коренів до кінчиків. Наприкінці кожну секцію можна продути холодним повітрям близько 10 секунд. Це допомагає закріпити форму, яку волосся отримало під час укладання.

Крок 3. Не забувати про термозахист

Регулярне використання фена, плойки чи праски може пересушувати волосся, робити його ламким і тьмяним. Тому перед гарячим укладанням потрібен термозахисний засіб. І якщо ви часто користуєтеся засобами із силіконами, час від часу можна додавати до догляду шампунь глибокого очищення. Він допомагає прибрати накопичення стайлінгу з волосся.

Для тонких пасом більше підійдуть легкі спреї або сироватки. Густому та щільному волоссю можуть знадобитися кремові засоби або олії.

Стійкість укладання залежить не від одного продукту. Має значення все: від засобу, який ви наносите перед сушінням, до температури інструмента й охолодження готових пасом. Кілька таких деталей допоможуть зачісці довше зберігати форму протягом дня.

Раніше ми писали про те, що восени волосся доводиться адаптувати не лише під новий гардероб, а й під дощ, вітер та вологість. Тато-боб у цьому плані має перевагу перед короткими стрижками: подовжена форма зберігає силует, навіть коли ідеально укласти волосся не виходить.

Також Новини.LIVE повідомляли, що яскраву мідь цієї осені потіснив темніший відтінок рудого — Maple Red. У ньому змішалися червоний, мідний, золотистий і шоколадний тони, тому колір нагадує кленове листя наприкінці осені.