Чтобы прическа держалась до вечера: 3 важных шага при укладке

Процесс укладки волос. Фото: magnific

Прическа может выглядеть безупречно сразу после посещения салона или ванной, но зачастую уже через несколько часов от объема не остается и следа, а локоны теряют форму. Чтобы прическа дольше сохраняла первоначальный вид, важно не только подобрать подходящие средства, но и правильно подготовить волосы и работать с ними во время укладки.

Как это сделать, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Шаг 1. Подобрать средство для укладки

Один и тот же продукт может по-разному действовать на волосы разной толщины и структуры. Поэтому перед покупкой стоит учесть несколько моментов, в частности тип волос.

Для тонких волос лучше использовать невесомые средства. Муссы и пенки помогут придать объем, но не утяжелят пряди.

Густым волосам нужна более сильная фиксация. Здесь могут понадобиться кремы, гели или воск, которые помогают справиться с непослушными прядями.

Для кудрей стоит выбирать продукты, рассчитанные именно на волнистые и вьющиеся волосы. Они помогают сохранить естественную форму завитка и уменьшить пушистость.

Выбор средства зависит и от самой прически. Для объема у корней подойдут мусс или спрей. Для фиксации локонов понадобится лак. А для прямой и гладкой укладки можно использовать специальный крем.

Для повседневной укладки обычно достаточно легкой или средней фиксации. Более сильные средства уместны в тех случаях, когда прическа должна оставаться неизменной в течение многих часов. Также не стоит наносить много стайлинга за один раз. Лучше распределить его в два-три тонких слоя, делая между нанесениями небольшой перерыв.

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Шаг 2. Правильно уложить волосы

Даже хорошее средство не даст нужного результата, если неправильно пользоваться феном, брашингом или плойкой.

Подготовьте волосы. Объемную укладку обычно начинают на влажных волосах. После мытья шампунем и кондиционером пряди подсушивают феном, но не доводят до полной сухости. Именно в этот момент можно нанести мусс или пенку. Лак, воск, текстурный спрей и пудру используют уже на сухих волосах. На этом же этапе можно приступать к использованию плойки или утюжка. Разделите волосы на части. Удобно закрепить верхние пряди зажимами и начать работу с нижней части. Затем постепенно переходите к верхним секциям. Такой способ помогает не пропустить отдельные пряди и равномерно распределить средство. Наносите продукты на нужную зону. Средства для объема нужны у корней. Кремы, масла, сыворотки и воск лучше распределять по длине, не затрагивая прикорневую часть. Иначе волосы могут быстро потерять свежесть. Лак не стоит распылять вплотную к голове. Держите флакон примерно в 20–30 см от волос — так средство покрывает пряди более равномерно и не склеивает их. Завершайте сушку холодным воздухом. Основной поток фена направляйте от корней к кончикам. В конце каждую секцию можно продуть холодным воздухом около 10 секунд. Это помогает закрепить форму, которую волосы приобрели во время укладки.

Шаг 3. Не забывайте о термозащите

Регулярное использование фена, плойки или утюжка может пересушивать волосы, делая их ломкими и тусклыми. Поэтому перед горячей укладкой необходимо использовать термозащитное средство. И если вы часто пользуетесь средствами с силиконами, время от времени можно добавлять в уход шампунь глубокого очищения. Он помогает удалить накопившиеся остатки стайлинга с волос.

Для тонких прядей больше подойдут легкие спреи или сыворотки. Густым и плотным волосам могут понадобиться кремообразные средства или масла.

Стойкость укладки зависит не от одного продукта. Имеет значение все: от средства, которое вы наносите перед сушкой, до температуры инструмента и охлаждения готовых прядей. Несколько таких деталей помогут прическе дольше сохранять форму в течение дня.

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