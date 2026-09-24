Чтобы прическа держалась до вечера: 3 важных шага при укладке

Как сделать прическу, которая продержится весь день: 3 совета
Прическа может выглядеть безупречно сразу после посещения салона или ванной, но зачастую уже через несколько часов от объема не остается и следа, а локоны теряют форму. Чтобы прическа дольше сохраняла первоначальный вид, важно не только подобрать подходящие средства, но и правильно подготовить волосы и работать с ними во время укладки.
Как это сделать, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.
Шаг 1. Подобрать средство для укладки
Один и тот же продукт может по-разному действовать на волосы разной толщины и структуры. Поэтому перед покупкой стоит учесть несколько моментов, в частности тип волос.
- Для тонких волос лучше использовать невесомые средства. Муссы и пенки помогут придать объем, но не утяжелят пряди.
- Густым волосам нужна более сильная фиксация. Здесь могут понадобиться кремы, гели или воск, которые помогают справиться с непослушными прядями.
- Для кудрей стоит выбирать продукты, рассчитанные именно на волнистые и вьющиеся волосы. Они помогают сохранить естественную форму завитка и уменьшить пушистость.
Выбор средства зависит и от самой прически. Для объема у корней подойдут мусс или спрей. Для фиксации локонов понадобится лак. А для прямой и гладкой укладки можно использовать специальный крем.
Для повседневной укладки обычно достаточно легкой или средней фиксации. Более сильные средства уместны в тех случаях, когда прическа должна оставаться неизменной в течение многих часов. Также не стоит наносить много стайлинга за один раз. Лучше распределить его в два-три тонких слоя, делая между нанесениями небольшой перерыв.
Шаг 2. Правильно уложить волосы
Даже хорошее средство не даст нужного результата, если неправильно пользоваться феном, брашингом или плойкой.
- Подготовьте волосы. Объемную укладку обычно начинают на влажных волосах. После мытья шампунем и кондиционером пряди подсушивают феном, но не доводят до полной сухости. Именно в этот момент можно нанести мусс или пенку. Лак, воск, текстурный спрей и пудру используют уже на сухих волосах. На этом же этапе можно приступать к использованию плойки или утюжка.
- Разделите волосы на части. Удобно закрепить верхние пряди зажимами и начать работу с нижней части. Затем постепенно переходите к верхним секциям. Такой способ помогает не пропустить отдельные пряди и равномерно распределить средство.
- Наносите продукты на нужную зону. Средства для объема нужны у корней. Кремы, масла, сыворотки и воск лучше распределять по длине, не затрагивая прикорневую часть. Иначе волосы могут быстро потерять свежесть. Лак не стоит распылять вплотную к голове. Держите флакон примерно в 20–30 см от волос — так средство покрывает пряди более равномерно и не склеивает их.
- Завершайте сушку холодным воздухом. Основной поток фена направляйте от корней к кончикам. В конце каждую секцию можно продуть холодным воздухом около 10 секунд. Это помогает закрепить форму, которую волосы приобрели во время укладки.
Шаг 3. Не забывайте о термозащите
Регулярное использование фена, плойки или утюжка может пересушивать волосы, делая их ломкими и тусклыми. Поэтому перед горячей укладкой необходимо использовать термозащитное средство. И если вы часто пользуетесь средствами с силиконами, время от времени можно добавлять в уход шампунь глубокого очищения. Он помогает удалить накопившиеся остатки стайлинга с волос.
- Для тонких прядей больше подойдут легкие спреи или сыворотки. Густым и плотным волосам могут понадобиться кремообразные средства или масла.
Стойкость укладки зависит не от одного продукта. Имеет значение все: от средства, которое вы наносите перед сушкой, до температуры инструмента и охлаждения готовых прядей. Несколько таких деталей помогут прическе дольше сохранять форму в течение дня.
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