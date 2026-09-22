О блонде можно забыть: этой осенью в моде другой цвет волос

Окрашивание волос. Фото: magnific

Рыжий цвет волос осенью вновь выходит на первый план, но в этом году он стал темнее и сложнее. Вместо яркой меди в тренды входит Maple Red — оттенок, в котором смешались красный, медный, золотистый и шоколадный тона. Он напоминает цвет кленовых листьев в конце сезона, когда в них уже появляются глубокие коричневые оттенки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media.

Реклама

Интерес к рыжим волосам дополнительно подогрел образ Сэди Синк. После премьеры фильма "Человек-паук: Новый день", где актриса сыграла Джин Грей, ее оттенок волос стал популярным ориентиром для окрашивания. В соцсетях это уже называют "эффектом Сэди Синк".

Популярный оттенок волос Maple Red

Название Maple Red можно перевести как "кленовый красный". Оно хорошо описывает этот цвет: в нем нет чистого красного или яркого оранжевого. Зато вместе сочетаются несколько близких оттенков — красный, медный, золотистый и коричневый.

Именно поэтому Maple Red можно стилизовать по-разному. Если добавить больше коричневого, цвет станет темнее и сдержаннее. Медные и золотистые пигменты сделают его светлее, а красный добавит насыщенности. Иногда этот оттенок называют maple cinnamon — "кленовой корицей". Название передает его теплую, слегка пряную гамму.

Читайте также:

Maple Red не обязательно должен быть одинаковым по всей длине. Наоборот, несколько близких оттенков помогают визуально придать волосам больше объема. Это могут быть медные, золотистые и красно-коричневые пряди, которые отличаются всего на несколько оттенков.

Кому подойдет Maple Red

Этот оттенок можно адаптировать под разную базу. Но способ окрашивания будет зависеть от того, какого цвета волосы сейчас.

Русые и светлые волосы

На светлой основе получить Maple Red проще всего. Часто достаточно тонирования, с помощью которого мастер регулирует количество медного, золотистого и красного пигментов.

Если волосы ранее осветляли, важно обратить внимание на их состояние. Пористые участки могут сильнее впитывать краску, поэтому результат по длине иногда получается темнее или ярче. Это лучше учесть еще до процедуры.

Темные волосы

Брюнеткам не обязательно осветлять всю длину, если хочется оставить темную основу. В таком случае можно сделать ставку на глубокий оттенок Maple Red с коричневыми и красно-медными нюансами.

Если же нужен светлый и яркий Maple Red, без предварительного осветления не обойтись. Насколько сильно придется менять базу, зависит от исходного цвета и желаемого результата.

С учетом подтона кожи

Здесь также можно менять пропорции оттенков. Для теплого подтона подойдут варианты с большим количеством меди и золота. На нейтральной или холодной коже можно уменьшить оранжевый пигмент и добавить больше красного и коричневого.

Поэтому перед окрашиванием лучше показать мастеру не одну фотографию, а несколько образцов. Так будет понятно, какой именно оттенок Maple Red вам нравится — теплый медный, темный каштаново-рыжий или более красный.

Что нужно знать перед окрашиванием

У оттенка Maple Red есть особенность, которую стоит учесть еще до смены цвета: красные и медные пигменты постепенно вымываются. Из-за этого оттенок со временем становится менее насыщенным. Чтобы сохранить его яркость, потребуется периодическое тонирование и уход за окрашенными волосами. Если же не хочется часто посещать салон, лучше выбрать более темный оттенок Maple Red и оставить корни ближе к натуральному цвету.

Поэтому если осенью хочется изменить цвет волос, Maple Red может стать интересной альтернативой классическому медном оттенку.

Ранее мы писали о том, что медовый блонд возвращается вместе с популярностью эстетики 2000-х. Теплый оттенок хорошо сочетается с более темными корнями, поэтому граница между окрашенными волосами и отростами не так заметна — обновлять цвет можно реже.

Также Новини.LIVE сообщали, что после окрашивания волосы быстрее теряют влагу, блеск и насыщенность цвета. Чтобы оттенок дольше оставался свежим, а пряди не становились сухими и ломкими, придется немного изменить привычный уход.