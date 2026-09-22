Про блонд можна забути: восени в моді інший колір волосся

Фарбування волосся. Фото: magnific

Рудий колір волосся восени знову виходить на перший план, але цього року він став темнішим і складнішим. Замість яскравої міді в тренди входить Maple Red — відтінок, у якому змішалися червоний, мідний, золотистий і шоколадний тони. Він нагадує колір кленового листя наприкінці сезону, коли в ньому вже з’являються глибокі коричневі відтінки.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media.

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Інтерес до рудого волосся додатково підігрів образ Седі Сінк. Після прем’єри фільму "Людина-павук: Новий день", де акторка зіграла Джин Ґрей, її відтінок волосся став популярним референсом для фарбування. У соцмережах це вже називають "ефектом Седі Сінк".

Відтінок волосся Maple Red, що став популярним

Назву Maple Red можна перекласти як "кленовий червоний". Вона добре описує цей колір: у ньому немає чистого червоного чи яскравого помаранчевого. Натомість разом працюють кілька близьких відтінків — червоний, мідний, золотистий і коричневий.

Саме тому Maple Red можна стилізувати по-різному. Якщо додати більше коричневого, колір стане темнішим і стриманішим. Мідні та золотисті пігменти зроблять його світлішим, а червоний додасть насиченості. Іноді цей відтінок називають maple cinnamon — "кленовою корицею". Назва передає його теплу, трохи пряну гаму.

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Maple Red не обов’язково має бути однаковим по всій довжині. Навпаки, кілька близьких тонів допомагають зробити волосся більш об’ємним на вигляд. Це можуть бути мідні, золотисті та червоно-коричневі пасма, які відрізняються лише на кілька тонів.

Кому підійде Maple Red

Цей відтінок можна адаптувати під різну базу. Але спосіб фарбування залежатиме від того, який колір волосся є зараз.

Русяве та світле волосся

На світлій базі отримати Maple Red найпростіше. Часто достатньо тонування, за допомогою якого майстер регулює кількість мідного, золотистого та червоного пігментів.

Якщо волосся раніше освітлювали, важливо звернути увагу на його стан. Пористі ділянки можуть сильніше вбирати фарбу, тому результат на довжині іноді виходить темнішим або яскравішим. Це краще врахувати ще до процедури.

Темне волосся

Брюнеткам не обов’язково освітлювати всю довжину, якщо хочеться залишити темну основу. У такому випадку можна зробити ставку на глибокий Maple Red із коричневими та червоно-мідними нюансами.

Якщо ж потрібен світлий і яскравий Maple Red, без попереднього освітлення не обійтися. Наскільки сильно доведеться змінювати базу, залежить від початкового кольору та бажаного результату.

З огляду на підтон шкіри

Тут також можна змінювати пропорції відтінків. Для теплого підтону підійдуть варіанти з більшою кількістю міді та золота. На нейтральній або холодній шкірі можна зменшити помаранчевий пігмент і додати більше червоного та коричневого.

Тому перед фарбуванням краще показати майстру не одну фотографію, а кілька референсів. Так буде зрозуміло, який саме Maple Red вам подобається — теплий мідний, темний каштаново-рудий чи більш червоний.

Що потрібно знати перед фарбуванням

У Maple Red є особливість, яку варто врахувати ще до зміни кольору: червоні та мідні пігменти поступово вимиваються. Через це відтінок з часом стає менш насиченим. Щоб зберегти його яскравість, знадобиться періодичне тонування та догляд за фарбованим волоссям. Якщо ж не хочеться часто повертатися до салону, краще вибрати темніший Maple Red і залишити коріння ближчим до натурального.

Тож якщо восени хочеться змінити колір волосся, Maple Red може стати цікавою альтернативою класичній міді.

Раніше ми писали про те, що медовий блонд повертається разом із популярністю естетики 2000-х. Теплий відтінок добре поєднується з темнішими коренями, тому межа між пофарбованим волоссям і відростанням не так помітна — оновлювати колір можна рідше.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після фарбування волосся швидше втрачає вологу, блиск і насиченість кольору. Щоб відтінок довше залишався свіжим, а пасма не ставали сухими й ламкими, доведеться трохи змінити звичний догляд.