Сивину не обов’язково ховати: 3 ефектні стрижки для жінок 40+

Стрижка на сиве волосся. Фото: magnific

Сивина не означає, що волосся потрібно постійно фарбувати. Хороша стрижка може змінити сприйняття сивих пасом і зробити їх частиною стрижки. За словами стилістів, є кілька варіантів на такий випадок, з якими сріблясті відтінки мають справді гарний вигляд.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці варіанти детальніше.

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Короткий кроп

Кроп — коротка стрижка з чіткою формою та текстурними пасмами. На такій довжині сиве волосся помітніше, але це не псує зачіску. Навпаки, сріблясті пасма додають їй характеру, а світло створює красиві переливи на волоссі. Кроп також не вимагає довгих укладок і підійде тим, хто не любить проводити час перед дзеркалом.

Кроп. Фото з Instagram

Біксі

Біксі поєднує коротку піксі та боб. Волосся на маківці залишають довшим, а кінчики роблять різної довжини. Через це зачіска отримує більше об’єму. Сиві пасма при такій формі розподіляються нерівномірно, тому колір набуває цікавого сріблястого ефекту. Зачіска виходить рухливою і має природний вигляд.

Біксі. Фото з Instagram

Лоб

Лоб — це подовжений боб із довжиною від підборіддя до ключиць. Найкраще його форма читається на прямому волоссі з рівним зрізом. Сиві пасма в такій зачісці дають холодний сріблястий відблиск, а гладке волосся здається більш блискучим.

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Лоб. Фото з Instagram

Лоб має акуратний вигляд і пасує не лише до повсякденного одягу, а й до офісних образів. Це найбільш універсальний варіант.

Раніше ми писали про те, що Зендея не вперше змінює довжину волосся заради нового образу. За останні роки акторка з’являлася і з бобом, і з довгими хвилями, а тепер на заході під час Нью-Йоркського тижня моди показала коротку стрижку піксі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з віком волосся часто стає тоншим і рідшим, а кінчики втрачають густоту. Тому довге волосся не завжди має найкращий вигляд — коротка або середня стрижка може додати зачісці необхідного об’єму.