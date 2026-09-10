Стрижки, що омолоджують на 10-15 років: кращі варіанти для зрілих жінок

Жінка з короткою стрижкою. Фото: magnific

Стилісти продовжують наголошувати на тому, що волосся у 2026 році не потребує ідеальної укладки. В моді стрижки, які мають живий і природний вигляд. На перший план виходять стрижки, які тримають форму завжди — не лише після перукарні, а й наступного ранку вдома. В першу чергу це хороша новина для жінок старшого віку.

Редакція Новини.LIVE розповість, які стрижки будуть кращими.

Реклама

Стрижки, на які стилісти радять звернути увагу

Боб у стилі 90-х

Боб знову повертається до естетики 90-х. Тоді його носили гладким, із прямим волоссям і чітким контуром. З довжиною при цьому можна було експериментувати — від щелепи до ключиць. Зараз кінці залишають акуратними, але біля обличчя додають кілька легких пасом. Також такий боб не прив'язаний до однієї укладки. Його можна випрямити, зробити хвилі або просто зібрати волосся в низький хвіст.

Боб у стилі 90-х. Фото з Instagram

Стрижка "метелик"

Читайте також:

Вона має дуже гарний вигляд на довгому волоссі. Попереду воно стає коротшим, а ззаду залишається довгим. Через це зачіска змінюється, але довжина нікуди не зникає. Укладати таку стрижку можна за старою доброю схемою — брашингом. Передні пасма підкручують від обличчя, і таким чином вони самі лягають у потрібну форму.

Стрижка "метелик". Фото з Instagram

Біксі

Підійде тим, хто вагається між коротким бобом і піксі. З такою зачіскою можна гратися як завгодно. Чубчик теж не обов'язково носити однаково.

Трендова біксі. Фото з Instagram

Короткий шег

Шег — варіант для тих, кому подобаються зачіски без ідеальної форми. Стрижка добре дружить із тонким волоссям, яке швидко втрачає пишність. На легких хвилях вона теж має гарний вигляд. Із нею не доведеться щоранку проводити біля дзеркала пів години.

Короткий шег. Фото з Instagram

Чубчики

Не обов'язково змінювати довжину, щоб зачіска стала іншою. Іноді достатньо чубчика. Цієї осені варіантів кілька:

чубчик-шторка — розділяється біля проділу і спадає до боків;

рваний чубчик — без рівного краю та чіткої лінії;

довгий чубчик набік — його можна зачесати разом із передніми пасмами.

Останній варіант часто обирають жінки після 50 років. Він не закриває обличчя повністю, а довгі пасма біля скронь допомагають зробити його риси м'якшими.

Взагалі найкраща стрижка на осінь — не та, яку найчастіше показують у соцмережах, а та, з якою вам не доведеться щодня змагатися перед дзеркалом за гарну форму.

Раніше ми писали про те, що з кучерями не завжди можна дотримуватися гарної форми, особливо без правильної стрижки. Кучерявий шег вирішує це за рахунок різної довжини пасом — локони стають пишнішими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що набирає популярність "Кобра" — це довга стрижка з майже прямою основною масою волосся та коротшими шарами спереду. Пасма біля обличчя поступово стають довшими й переходять у загальну довжину, тому ззаду волосся залишається довгим, а спереду формується рухомий силует.