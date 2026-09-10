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Главная Мода Боб из 90-х и шег: какие стрижки омолаживают на 10 лет

Боб из 90-х и шег: какие стрижки омолаживают на 10 лет

Ua ru
10 сентября 2026 15:13
Стрижки, которые омолаживают на 10–15 лет: лучшие варианты для зрелых женщин
Женщина с короткой стрижкой. Фото: magnific

Стилисты продолжают подчеркивать, что в 2026 году волосы не нуждаются в идеальной укладке. В моде стрижки, которые выглядят живо и естественно. На первый план выходят стрижки, которые всегда держат форму — не только после парикмахерской, но и на следующее утро дома. В первую очередь это хорошая новость для женщин старшего возраста.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие стрижки будут лучшими.

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Стрижки, на которые стилисты советуют обратить внимание

Боб в стиле 90-х

Боб снова возвращается к эстетике 90-х. Тогда его носили гладким, с прямыми волосами и четким контуром. С длиной при этом можно было экспериментировать — от челюсти до ключиц. Сейчас концы оставляют аккуратными, но у лица добавляют несколько легких прядей. Также такой боб не привязан к одной укладке. Его можно выпрямить, сделать волны или просто собрать волосы в низкий хвост.

Боб залишається одним з головних трендів
Боб в стиле 90-х. Фото из Instagram

Стрижка "бабочка"

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Она очень красиво смотрится на длинных волосах. Спереди они становятся короче, а сзади остаются длинными. Благодаря этому прическа меняется, но длина никуда не исчезает. Укладывать такую стрижку можно по старой доброй схеме — брашингом. Передние пряди подкручивают от лица, и таким образом они сами принимают нужную форму.

Стрижка метелик, яку легко укласти
Стрижка "бабочка". Фото из Instagram

Бикси

Подойдет тем, кто колеблется между коротким бобом и пикси. С такой прической можно экспериментировать как угодно. Челку тоже не обязательно носить одинаково.

Біксі з чубчиком в тренді
Трендовая бикси. Фото из Instagram

Короткий шег

Шег — вариант для тех, кому нравятся прически без идеальной формы. Стрижка хорошо сочетается с тонкими волосами, которые быстро теряют пышность. На легких волнах она тоже хорошо смотрится. С ней не придется каждое утро проводить у зеркала полчаса.

Яка стрижка чудово підійде для тонкого волосся
Короткий шег. Фото из Instagram

Челки

Не обязательно менять длину, чтобы прическа стала другой. Иногда достаточно челки. Этой осенью вариантов несколько:

  • челка-шторка — разделяется у пробора и спадает в стороны;
  • рваная челка — без ровного края и четкой линии;
  • длинная челка вбок — ее можно зачесать вместе с передними прядями.

Последний вариант часто выбирают женщины после 50 лет. Он не закрывает лицо полностью, а длинные пряди у висков помогают смягчить черты лица.

Вообще лучшая стрижка на осень — не та, которую чаще всего показывают в соцсетях, а та, с которой вам не придется ежедневно бороться перед зеркалом за красивую форму.

Ранее мы писали о том, что с кудрями не всегда удается сохранить красивую форму, особенно без правильной стрижки. Кудрявый шег решает эту проблему за счет разной длины прядей — локоны становятся более пышными.

Также Новини.LIVE сообщали, что набирает популярность "Кобра" — это длинная стрижка с почти прямой основной массой волос и более короткими слоями спереди. Пряди у лица постепенно становятся длиннее и переходят в общую длину, поэтому сзади волосы остаются длинными, а спереди формируется динамичный силуэт.

мода стрижки стиль трендовые стрижки женщины после 40
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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