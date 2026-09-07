Что делать с кудрями осенью: стрижка, которая придаст волосам еще больше объема

Вьющиеся волосы. Фото: magnific

Кудрявая стрижка этой осенью выглядит свежо именно благодаря своей небрежности. Если сделать именно эту стрижку, не придется выпрямлять каждый локон или долго укладывать волосы. Пышные кудри, разная длина прядей и немного беспорядка создают прическу, которая легко вписывается в современный стиль.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет об этой стрижке.

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Что такое вьющийся шег

Его основу взяли из стрижки, популярной в 1970-х. Тогда шег носили с прямыми и волнистыми волосами, а теперь его чаще можно увидеть и на кудрях. Изменилась лишь подача: вместо гладких прядей — естественные локоны, которые каждый день могут лежать немного по-разному.

Такую стрижку сейчас носит актриса Бо Брагасон. Ее волосы обладают большим объемом, а пряди разной длины создают легкий беспорядок вокруг лица.

Парикмахер Ди Джей Кинтеро делает акцент на слоях. Более короткие пряди располагаются на макушке и вокруг лица. Сзади оставляют больше длины, чтобы прическа не теряла объем. Благодаря такому сочетанию верхняя часть получается пышной, а концы остаются более длинными.

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Подойдет ли шег для разных типов волос

Такую стрижку можно сделать и на волнистых волосах, и на упругих локонах. Просто длину слоев в каждом случае подбирают по-разному.

На волнистых волосах можно придать им больший объем — выразительные слои создадут больше объема сверху. Мелкие кудри после высыхания становятся короче, поэтому мастеру придется учесть этот момент еще во время стрижки.

В результате волосы не должны лежать по одному и тому же сценарию. Сегодня локоны могут собраться плотнее, завтра — рассыпаться и занять больше места. Для вьющихся волос это нормально.

Что попросить у парикмахера

Одного слова "шег" может быть недостаточно. Лучше взять с собой фото, на котором видна форма стрижки спереди, сбоку и сзади. Если нужен удлиненный вариант, скажите мастеру, что хотите:

более короткие пряди на макушке;

много слоев у лица;

длину сзади;

заметную разницу между верхними и нижними прядями;

объем, который не исчезает после высыхания волос.

Не нужно делать все пряди одинаковыми. Когда слои хорошо видны, локоны получают больше пространства. Волосы двигаются, а прическа не превращается в ровную округлую форму.

Именно поэтому кудрявая стрижка хорошо подходит тем, кто не хочет каждое утро тратить много времени на укладку. Помыли голову, высушили волосы — и уже можно выходить из дома.

Ранее мы писали о том, что стрижка "Кобра" позволяет изменить форму длинных волос, почти не теряя длину. Основная часть волос остается длинной, а слои спереди создают характерный силуэт и придают прическе динамику.

Также Новини.LIVE сообщали, что бикси стала одной из самых популярных коротких стрижек 2026 года. Она сочетает короткую форму пикси с более длинными прядями боба, поэтому волосы имеют форму и объем, но не требуют сложной ежедневной укладки.