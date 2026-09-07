Что делать с кудрями осенью: стрижка, которая придаст волосам еще больше объема

Объем, слои и немного беспорядка: модная стрижка для вьющихся волос
Кудрявая стрижка этой осенью выглядит свежо именно благодаря своей небрежности. Если сделать именно эту стрижку, не придется выпрямлять каждый локон или долго укладывать волосы. Пышные кудри, разная длина прядей и немного беспорядка создают прическу, которая легко вписывается в современный стиль.
Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет об этой стрижке.
Что такое вьющийся шег
Его основу взяли из стрижки, популярной в 1970-х. Тогда шег носили с прямыми и волнистыми волосами, а теперь его чаще можно увидеть и на кудрях. Изменилась лишь подача: вместо гладких прядей — естественные локоны, которые каждый день могут лежать немного по-разному.
Такую стрижку сейчас носит актриса Бо Брагасон. Ее волосы обладают большим объемом, а пряди разной длины создают легкий беспорядок вокруг лица.
Парикмахер Ди Джей Кинтеро делает акцент на слоях. Более короткие пряди располагаются на макушке и вокруг лица. Сзади оставляют больше длины, чтобы прическа не теряла объем. Благодаря такому сочетанию верхняя часть получается пышной, а концы остаются более длинными.
Подойдет ли шег для разных типов волос
Такую стрижку можно сделать и на волнистых волосах, и на упругих локонах. Просто длину слоев в каждом случае подбирают по-разному.
На волнистых волосах можно придать им больший объем — выразительные слои создадут больше объема сверху. Мелкие кудри после высыхания становятся короче, поэтому мастеру придется учесть этот момент еще во время стрижки.
В результате волосы не должны лежать по одному и тому же сценарию. Сегодня локоны могут собраться плотнее, завтра — рассыпаться и занять больше места. Для вьющихся волос это нормально.
Что попросить у парикмахера
Одного слова "шег" может быть недостаточно. Лучше взять с собой фото, на котором видна форма стрижки спереди, сбоку и сзади. Если нужен удлиненный вариант, скажите мастеру, что хотите:
- более короткие пряди на макушке;
- много слоев у лица;
- длину сзади;
- заметную разницу между верхними и нижними прядями;
- объем, который не исчезает после высыхания волос.
Не нужно делать все пряди одинаковыми. Когда слои хорошо видны, локоны получают больше пространства. Волосы двигаются, а прическа не превращается в ровную округлую форму.
Именно поэтому кудрявая стрижка хорошо подходит тем, кто не хочет каждое утро тратить много времени на укладку. Помыли голову, высушили волосы — и уже можно выходить из дома.
Ранее мы писали о том, что стрижка "Кобра" позволяет изменить форму длинных волос, почти не теряя длину. Основная часть волос остается длинной, а слои спереди создают характерный силуэт и придают прическе динамику.
Также Новини.LIVE сообщали, что бикси стала одной из самых популярных коротких стрижек 2026 года. Она сочетает короткую форму пикси с более длинными прядями боба, поэтому волосы имеют форму и объем, но не требуют сложной ежедневной укладки.