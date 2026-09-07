Що зробити з кучерями восени: стрижка, що додасть волоссю більше об’єму

Кучеряве волосся. Фото: magnific

Кучерявий шег цієї осені має свіжий вигляд саме завдяки своїй недбалості. Якщо зробити саме цю стрижку, не потрібно буде витягувати кожен локон чи довго вкладати волосся. Пишні кучері, різна довжина пасом і трохи безладу створюють зачіску, яка легко вписується в сучасний стиль.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про цю стрижку.

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Що таке кучерявий шег

Його основу взяли зі стрижки, популярної у 1970-х. Тоді шег носили з прямим і хвилястим волоссям, а тепер його частіше можна побачити і на кучерях. Змінилася лише подача: замість гладких пасом — природні локони, які кожного дня можуть лежати трохи по-іншому.

Таку стрижку зараз носить акторка Бо Брагасон. Її волосся має багато об’єму, а пасма різної довжини створюють легкий безлад навколо обличчя.

Перукар Ді Джей Кінтеро робить акцент на шарах. Коротші пасма розташовують на маківці та біля обличчя. Позаду залишають більше довжини, щоб волосся не втрачало вагу. Через таке поєднання верхня частина виходить пишною, а кінці залишаються довшими.

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Чи підійде шег для різних кучерів

Таку форму можна зробити і на хвилястому волоссі, і на пружних локонах. Просто довжину шарів у кожному випадку підбирають по-різному.

На хвилях можна підняти волосся сильніше — виразні шари дадуть більше об’єму зверху. Дрібні кучері після висихання стають коротшими, тому тут майстру доведеться закласти цей момент ще під час стрижки.

У результаті волосся не повинно лежати за одним сценарієм. Сьогодні локони можуть зібратися щільніше, завтра — розсипатися й зайняти більше місця. Для кучерявого шегу це нормально.

Що попросити у перукаря

Одного слова "шег" може бути недостатньо. Краще взяти із собою фото, на якому видно форму стрижки спереду, збоку та ззаду. Якщо потрібен подовжений варіант, скажіть майстру, що хочете:

коротші пасма на маківці;

багато шарів біля обличчя;

довжину ззаду;

помітну різницю між верхніми та нижніми пасмами;

об’єм, який не зникає після висихання кучерів.

Не потрібно робити всі пасма однаковими. Коли шари добре видно, локони отримують більше простору. Волосся рухається, а зачіска не перетворюється на рівну округлу форму.

Саме тому кучерявий шег добре підходить тим, хто не хоче щоранку витрачати багато часу на укладку. Помили голову, висушили волосся — і вже можна виходити з дому.

Раніше ми писали про те, що стрижка "Кобра" дає змогу змінити форму довгого волосся, майже не втрачаючи довжину. Основна частина волосся залишається довгою, а шари спереду створюють характерний силует і додають зачісці руху.

Також Новини.LIVE повідомляли, що біксі стала однією з найпопулярніших коротких стрижок 2026 року. Вона поєднує коротку форму піксі з довшими пасмами боба, тому волосся має форму й об’єм, але не потребує складного укладання щодня.