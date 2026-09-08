Как преобразить удлиненный боб с помощью укладки: 6 эффектных вариантов

Девушка с короткой стрижкой. Фото: magnific

Удлиненный боб на протяжении многих лет пользуется популярностью хотя бы потому, что его можно носить по-разному. Сегодня, по желанию, можно оставить волосы распущенными, завтра собрать в хвост, а на выходных попробовать косу или закрутку. Для long bob не нужна большая длина, чтобы менять прическу.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажет о пяти вариантах, которые стоит попробовать осенью 2026 года.

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6 укладок для удлиненного боба на осень-2026

Локоны и боковой пробор

Самый простой способ изменить long bob — сделать локоны. А если обычно носите прямой пробор, на этот раз зачешите волосы набок. Волосы у корней можно немного приподнять, а сами локоны лучше сделать крупными.

Высокий хвост с косой

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Удлиненный боб вполне можно собрать в высокий хвост. Если хочется чего-то более интересного, заплетите часть волос в косу. Такая прическа подойдет как для дня, когда нет времени на укладку, так и для вечернего образа.

Dragon braid

Она напоминает цепочку и придает особый вид верхней части волос. На стрижке "лонг-боб" ее можно заплести от пробора назад, а остальные волосы оставить распущенными. Для фиксации понадобятся невидимки или маленькие резинки.

Укладка в французком стиле

Волосы можно закрутить назад и закрепить. Не пытайтесь пригладить все волосы при укладке. Возле лица лучше оставить несколько прядей.

Прическа с "крабиком"

Здесь все просто: соберите волосы на затылке, закрутите их вверх и закрепите "крабиком". Если волосы короче и кончики не удается спрятать, оставьте их снаружи. Для такой прически это не проблема.

Слегка причесанные волосы

Еще один простой вариант — собрать только верхнюю часть волос. Ее можно закрепить шпилькой, маленьким "крабиком" или завязать резинкой.

Нижнюю часть оставьте распущенной. Если перед этим немного подкрутить кончики или сделать легкие волны, прическа будет выглядеть совсем по-другому.

Ранее мы писали о том, что одна и та же стрижка может совершенно по-разному смотреться на разных женщинах. Чтобы новая прическа подходила именно вам, стилисты советуют учитывать форму лица, его пропорции и особенности черт.

Также Новини.LIVE сообщали, что вьющиеся волосы не обязательно каждый день выпрямлять или долго укладывать, чтобы они хорошо выглядели. Волнистая прическа как раз построена на объеме, слоях и естественной форме локонов, поэтому легкий беспорядок здесь даже уместен.