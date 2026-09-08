Як змінити подовжений боб за допомогою укладки: 6 ефектних варіантів

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: magnific

Подовжений боб роками користується попитом хоча б тому, що його можна носити по-різному. Сьогодні за бажанням можна залишити волосся розпущеним, завтра зібрати в хвіст, а на вихідних спробувати косу чи закрутку. Для long bob не потрібна велика довжина, щоб змінювати зачіску.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість про пʼять варіантів, які варто спробувати восени 2026 року.

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6 укладок для подовженого бобу на осінь-2026

Локони та бічний проділ

Найпростіший спосіб змінити long bob — зробити локони. А якщо зазвичай носите прямий проділ, цього разу зачешіть волосся набік. Волосся біля коренів можна трохи підняти, а самі локони краще зробити великими.

Високий хвіст із косою

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Подовжений боб цілком можна зібрати у високий хвіст. Якщо хочеться чогось цікавішого, заплетіть частину волосся в косу. Така зачіска підійде для дня, коли немає часу на укладку, і для вечірнього образу.

Dragon braid

Dragon braid нагадує ланцюжок і надає особливого вигляду верхній частині волосся. На long bob можна заплести її від проділу назад, а решту волосся залишити розпущеним. Для фіксації знадобляться невидимки або маленькі гумки.

Французький закрут із гребінцем

Волосся можна закрутити назад і закріпити декоративним гребінцем. Не намагайтеся пригладити все волосся при укладці. Біля обличчя краще залишити кілька пасом.

Зачіска з "крабиком"

Тут усе просто: зберіть волосся на потилиці, закрутіть його вгору і закріпіть "крабиком". Якщо волосся коротше і кінчики не вдається сховати, залиште їх зовні. Для такої зачіски це не проблема.

Напівзібране волосся

Ще один простий варіант — зібрати тільки верхню частину волосся. Її можна заколоти шпилькою, маленьким "крабиком" або зав'язати гумкою.

Нижню частину залиште розпущеною. Якщо перед цим трохи підкрутити кінчики або зробити легкі хвилі, зачіска матиме зовсім інший вигляд.

Раніше ми писали про те, що одна й та сама стрижка може зовсім по-різному виглядати на різних жінках. Щоб нова зачіска пасувала саме вам, стилісти радять враховувати форму обличчя, його пропорції та особливості рис.

Також Новини.LIVE повідомляли, що кучеряве волосся не обов’язково щодня витягувати чи довго укладати, щоб воно мало гарний вигляд. Кучерявий шег якраз побудований на об’ємі, шарах і природній формі локонів, тому легкий безлад тут навіть доречний.