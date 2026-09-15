Волосся після 60 теж може мати об’єм: 5 стрижок, які це доводять

Жінка у віці з гарною стрижкою. Фото: magnific

З віком волосся втрачає колишню густину. Пасма стають тоншими, кінчики — рідшими, а біля коренів іноді вже стає помітна шкіра голови. Змінити структуру волосся стрижка не може, проте правильна довжина й форма здатні зробити його на вигляд густішим. Для тонкого волосся часто обирають короткі та середні стрижки. У них пасма не обтяжуються власною довжиною і краще тримають форму.

Новини.LIVE з посиланням на Parade готові назвати кілька варіантів, які підійдуть жінкам після 60 років.

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Яку стрижку зробити після 60 років

Боб до підборіддя з рівним зрізом підійде волоссю з рідкими кінцями. Усі пасма закінчуються приблизно на одному рівні, тому нижня лінія стає більш щільною. Волосся не здається таким тонким, як при нерівному або сильно профільованому зрізі.

Після миття кінці можна підкрутити круглою щіткою всередину. Так зачіска набуває акуратної форми навіть без укладки.

Боб до підборіддя з рівним зрізом. Фото з Instagram

Боб із шарами пасує сивому волоссю, якому бракує об'єму зверху. Коротші пасма на маківці піднімаються біля коренів і не дають зачісці втратити форму.

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Така форма підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на укладання. Кількох рухів щіткою під час сушіння достатньо, щоб надати волоссю потрібного напрямку.

Боб із шарами. Фото з Instagram

Градуйований перевернутий боб пасує волоссю, яке стало рідшим на потилиці. Ззаду пасма коротші, а біля обличчя вони поступово стають довшими. Такий перехід формує об'єм у задній частині голови. Навіть тонкі пасма після градуйованого зрізу будуть мати кращий вигляд.

Градуйований боб. Фото з Instagram

Мікробоб із косим чубчиком підійде тим, у кого кінці стали дуже тонкими. Довжина доходить приблизно до мочок вух, тому слабкі та посічені пасма залишаються поза стрижкою.

Чубчик, зачесаний набік, закриває частину чола та скроню. Такий варіант також змінює контур зачіски й робить коротке волосся цікавішим.

Мікробоб. Фото з Instagram

Італійський боб створений для хвилястого волосся. Нижній край у ньому залишається досить щільним, а природна хвиля додає пасмам руху. Завдяки чому зачіска стає об'ємнішою.

Італійський боб. Фото з Instagram

Випрямляти волосся для такого боба не потрібно. Пасма можна висушити природним способом або сформувати хвилю за допомогою фена. Така стрижка не потребує щоденного вирівнювання.

Раніше ми писали про те, що довге волосся не обов’язково прибирати довжину, щоб змінити його форму. У стрижці "Кобра" основна довжина залишається майже без змін, а вся робота припадає на передні пасма, які поступово переходять у довгі шари.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Butterfly cut теж не вимагає відмовлятися від довжини заради нової форми. Основні зміни припадають на верхній шар і пасма біля обличчя, тому стрижку можна адаптувати під різну густоту, довжину та текстуру волосся.