Волосы после 60 тоже могут быть объемными: 5 стрижек, которые это доказывают

Пожилая женщина с красивой прической. Фото: magnific

С возрастом волосы теряют прежнюю густоту. Пряди становятся тоньше, кончики — реже, а у корней иногда уже становится заметна кожа головы. Стрижка не может изменить структуру волос, однако правильная длина и форма способны визуально сделать их гуще. Для тонких волос часто выбирают короткие и средние стрижки. В них пряди не отягощаются собственной длиной и лучше держат форму.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade готовы назвать несколько вариантов, которые подойдут женщинам после 60 лет.

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Какую стрижку сделать после 60 лет

Боб до подбородка с ровным срезом подойдет волосам с редеющими концами. Все пряди заканчиваются примерно на одном уровне, поэтому нижняя линия становится более плотной. Волосы не кажутся такими тонкими, как при неровном или сильно профилированном срезе.

После мытья концы можно подкрутить круглой щеткой внутрь. Так прическа приобретает аккуратную форму даже без укладки.

Боб до подбородка с ровным срезом. Фото из Instagram

Боб с слоями подходит седым волосам, которым не хватает объема сверху. Более короткие пряди на макушке приподнимаются у корней и не дают прическе потерять форму.

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Такая форма подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на укладку. Нескольких движений щеткой во время сушки достаточно, чтобы придать волосам нужное направление.

Боб со слоями. Фото из Instagram

Градуированный перевернутый боб подходит для волос, которые стали более редкими на затылке. Сзади пряди короче, а у лица они постепенно становятся длиннее. Такой переход создает объем в задней части головы. Даже тонкие пряди после градуированного среза будут выглядеть лучше.

Градуированный боб. Фото из Instagram

Микробоб с косой челкой подойдет тем, у кого концы стали очень тонкими. Длина доходит примерно до мочек ушей, поэтому слабые и секущиеся пряди остаются за пределами стрижки.

Челка, зачесанная набок, закрывает часть лба и виска. Такой вариант также меняет контур прически и делает короткие волосы более интересными.

Микробоб. Фото из Instagram

Итальянский боб создан для волнистых волос. Нижний край в нем остается достаточно плотным, а естественная волна придает прядям движение. Благодаря чему прическа становится более объемной.

Итальянский боб. Фото из Instagram

Выпрямлять волосы для такого боба не нужно. Пряди можно высушить естественным образом или сформировать волну с помощью фена. Такая стрижка не требует ежедневного выпрямления.

Ранее мы писали о том, что длинные волосы не обязательно укорачивать, чтобы изменить их форму. В стрижке "Кобра" основная длина остается почти без изменений, а вся работа приходится на передние пряди, которые постепенно переходят в длинные слои.

Также Новини.LIVE сообщали, что стрижка Butterfly cut тоже не требует отказа от длины ради новой формы. Основные изменения касаются верхнего слоя и прядей у лица, поэтому стрижку можно адаптировать под разную густоту, длину и текстуру волос.