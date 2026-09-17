Наймодніша стрижка осені-2026: її не зіпсує навіть волога погода

Стрижка. Фото: magnific

Восени 2026 року знову набирає популярності стрижка, яка сподобається тим, хто не хоче різко прощатися з довгим волоссям, але прагне змін. Це тато-боб — подовжений боб із невимушеною формою, який добре тримає форму і без складної укладки. Його довжина дає більше свободи, ніж класичний короткий боб.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на myself.de.

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В цій стрижці волосся можна залишити розпущеним, або зробити легкі хвилі чи зібрати, коли за вікном сильний вітер чи дощ. Саме за таку зручність тато-боб називають одним із помітних трендів сезону.

Найпопулярніша стрижка осіннього сезону — тато-боб

Тато-боб — це довший варіант звичного боба. Найчастіше волосся закінчується десь між підборіддям і ключицями. Стрижка нагадує боб, який уже встиг трохи відрости. Такий боб підійде тим, хто давно придивляється до коротшої стрижки, але поки не хоче сильно змінювати довжину. Його можна носити по-різному: випрямити волосся, залишити природні хвилі або зібрати пасма в хвіст чи іншу просту зачіску.

Коротка стрижка. Фото з Instagram

Для гладкої укладки не потрібно багато часу. Достатньо висушити волосся феном і трохи підкрутити кінчики всередину за допомогою круглої щітки. Так стрижка отримує об'єм і легкий ретро-акцент. Завершити укладку можна краплею олії, щоб додати волоссю блиску.

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Тато-боб не потребує ідеально рівних пасом. На хвилястому волоссі можна просто підкреслити природну текстуру засобом для укладки. Пряме волосся за бажання легко накрутити на стайлер і зробити м'які хвилі.

Стрижка з укладкою на хвилясте волосся. Фото з Instagram

Восени така довжина особливо зручна. Після дощу чи сильного вітру не доведеться годинами відновлювати складну зачіску. А коли потрібно сховати волосся під шапку або швидко зібрати його, тато-боб це дозволяє.

Раніше ми писали про те, що з віком волосся часто стає тоншим і рідшим, а кінчики втрачають густоту. Тому довге волосся не завжди має найкращий вигляд — коротка або середня стрижка може додати зачісці об’єму.

Також Новини.LIVE повідомляли про стрижки, які тримають гарну форму без складного укладання. Боб із 90-х, "метелик" і шег якраз належать до таких варіантів: вони додають волоссю форму, об’єм і роблять зачіску більш легкою.