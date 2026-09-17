Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стрижка, яка має гарний вигляд в будь-яку погоду: тренд осені-2026

Стрижка, яка має гарний вигляд в будь-яку погоду: тренд осені-2026

Ua ru
17 вересня 2026 14:16
Наймодніша стрижка осені-2026: її не зіпсує навіть волога погода
Стрижка. Фото: magnific

Восени 2026 року знову набирає популярності стрижка, яка сподобається тим, хто не хоче різко прощатися з довгим волоссям, але прагне змін. Це тато-боб — подовжений боб із невимушеною формою, який добре тримає форму і без складної укладки. Його довжина дає більше свободи, ніж класичний короткий боб. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на myself.de.

Реклама

В цій стрижці волосся можна залишити розпущеним, або зробити легкі хвилі чи зібрати, коли за вікном сильний вітер чи дощ. Саме за таку зручність тато-боб називають одним із помітних трендів сезону.

Найпопулярніша стрижка осіннього сезону — тато-боб

Тато-боб — це довший варіант звичного боба. Найчастіше волосся закінчується десь між підборіддям і ключицями. Стрижка нагадує боб, який уже встиг трохи відрости. Такий боб підійде тим, хто давно придивляється до коротшої стрижки, але поки не хоче сильно змінювати довжину. Його можна носити по-різному: випрямити волосся, залишити природні хвилі або зібрати пасма в хвіст чи іншу просту зачіску.

Стрижка, яку можна стилізувати по-різному
Коротка стрижка. Фото з Instagram

Для гладкої укладки не потрібно багато часу. Достатньо висушити волосся феном і трохи підкрутити кінчики всередину за допомогою круглої щітки. Так стрижка отримує об'єм і легкий ретро-акцент. Завершити укладку можна краплею олії, щоб додати волоссю блиску.

Читайте також:

Тато-боб не потребує ідеально рівних пасом. На хвилястому волоссі можна просто підкреслити природну текстуру засобом для укладки. Пряме волосся за бажання легко накрутити на стайлер і зробити м'які хвилі.

Стрижка для хвилястого волосся
Стрижка з укладкою на хвилясте волосся. Фото з Instagram 

Восени така довжина особливо зручна. Після дощу чи сильного вітру не доведеться годинами відновлювати складну зачіску. А коли потрібно сховати волосся під шапку або швидко зібрати його, тато-боб це дозволяє.

Раніше ми писали про те, що з віком волосся часто стає тоншим і рідшим, а кінчики втрачають густоту. Тому довге волосся не завжди має найкращий вигляд — коротка або середня стрижка може додати зачісці об’єму.

Також Новини.LIVE повідомляли про стрижки, які тримають гарну форму без складного укладання. Боб із 90-х, "метелик" і шег якраз належать до таких варіантів: вони додають волоссю форму, об’єм і роблять зачіску більш легкою.

осінь стрижки стиль стильна коротка стрижка стрижка волосся
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації