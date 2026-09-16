Зендея здивувала новою короткою стрижкою: який тепер вигляд має акторка

Зендея. Фото: Instagram/ernestocasillas

Американська акторка Зендея не боїться змінювати зачіски. За останній час вона встигла побувати і з коротким бобом, і з гладким лобом, і з довгими хвилями майже до талії. Тепер акторка знову взялася за ножиці — цього разу її волосся стало значно коротшим. На вечірці Prada Paradoxe, яка пройшла під час Нью-Йоркського тижня моди, Зендея з'явилася з новою стрижкою піксі.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про новий образ зірки детальніше.

Реклама

Яку нову стрижку зробила собі Зендея

Волосся на потилиці Зендеї майже повністю відкривало шию, а зверху їй залишили м'які кучері, укладені вгору. До такої довжини акторка йшла поступово. Наприкінці минулого року вона вперше сильно вкоротила волосся, зробивши щось середнє між бобом і піксі. Пізніше акторка носила трохи довший варіант. Тепер же вирішила не зупинятися на півдорозі.

Нова зачіска зовсім не схожа на ту, яку Зендея демонструвала під час промотуру фільмів "Одіссея" та "Людина-павук". Тоді вона повернулася до дуже довгого волосся. Разом із перукарем Корі Морено акторка створювала великі хвилі до талії, а потрібної довжини допомагали досягти нарощені пасма. Таке волосся ідеально доповнювало її ефектні образи Schiaparelli та Jacquemus.

Тепер настрій зовсім інший. Замість образу античної богині Зендея обрала легку та трохи грайливу подачу. На вечірці Prada вона була у светрі насиченого зеленого кольору, рожевій сорочці та коричневій спідниці-комбінації з лаймовими деталями.

Читайте також:

Макіяж для Зендеї традиційно створив візажист Ернесто Касільяс, який давно працює із зіркою. Цього разу він використав лавандові відтінки та підкреслив природний тон шкіри акторки.

На щоках і переніссі з'явився рум'янець за допомогою Prada Touch Cream-to-Powder Blush у відтінку Cherry. Для очей Касільяс використав тіні Dimensions Eyeshadow 01 Portrait, а на губи наніс Prada Balm Noisette. Завдяки цьому макіяж залишився легким і не перетягував увагу на себе.

Зендея вкотре показала, що коротке волосся завжди в тренді. Піксі можна укласти акуратно, залишити кучері недбалими або зробити зачіску більш романтичною. І схоже, у новому сезоні акторка ще не раз покаже, що можна зробити з такою довжиною.

Раніше ми писали про те, що після 60 років волосся часто стає тоншим і втрачає частину густоти, тому довжина та форма стрижки помітно впливають на його вигляд. Правильно підібрана зачіска не зробить пасма густішими фізично, але допоможе створити більше об’єму.

Також Новини.LIVE повідомляли, що стрижка "метелик" була популярною у 90-х, а тепер знову з’являється в салонах і модних зйомках. Її особливість у шарах: перукар змінює форму переважно зверху та біля обличчя, а основна довжина волосся залишається майже недоторканою.