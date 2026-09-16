Зендея удивила новой короткой стрижкой: как теперь выглядит актриса

Зендея. Фото: Instagram/ernestocasillas

Американская актриса Зендея не боится менять прически. За последнее время она успела побывать и с коротким каре, и с гладким лбом, и с длинными волнами почти до талии. Теперь актриса снова взялась за ножницы — на этот раз ее волосы стали значительно короче. На вечеринке Prada Paradoxe, которая прошла в рамках Нью-Йоркской недели моды, Зендея появилась с новой стрижкой пикси.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут о новом образе звезды подробнее.

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Какую новую стрижку сделала себе Зендея

Волосы на затылке Зендеи почти полностью обнажали шею, а сверху ей оставили мягкие локоны, уложенные вверх. К такой длине актриса переходила постепенно. В конце прошлого года она впервые сильно укоротила волосы, сделав что-то среднее между бобом и пикси. Позже актриса носила чуть более длинный вариант. Теперь же решила не останавливаться на полпути.

Новая прическа совсем не похожа на ту, которую Зендея демонстрировала во время промо-тура фильмов "Одиссея" и "Человек-паук". Тогда она вернулась к очень длинным волосам. Вместе с парикмахером Кори Морено актриса создавала крупные волны до талии, а нужной длины помогали добиться наращенные пряди. Такие волосы идеально дополняли ее эффектные образы от Schiaparelli и Jacquemus.

Теперь настроение совсем другое. Вместо образа античной богини Зендея выбрала легкую и немного игривую подачу. На вечеринке Prada она была в свитере насыщенного зеленого цвета, розовой рубашке и коричневой юбке-комбинации с лаймовыми деталями.

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Макияж для Зендеи традиционно создал визажист Эрнесто Касильяс, который давно работает со звездой. На этот раз он использовал лавандовые оттенки и подчеркнул естественный тон кожи актрисы.

На щеках и переносице появился румянец с помощью Prada Touch Cream-to-Powder Blush в оттенке Cherry. Для глаз Касильяс использовал тени Dimensions Eyeshadow 01 Portrait, а на губы нанес Prada Balm Noisette. Благодаря этому макияж остался легким и не отвлекал внимание на себя.

Зендея в очередной раз показала, что короткие волосы всегда в тренде. Пикси можно уложить аккуратно, оставить локоны небрежными или сделать прическу более романтичной. И, похоже, в новом сезоне актриса еще не раз покажет, что можно сделать с такой длиной.

Ранее мы писали о том, что после 60 лет волосы часто становятся тоньше и теряют часть густоты, поэтому длина и форма стрижки заметно влияют на их внешний вид. Правильно подобранная прическа не сделает пряди физически гуще, но поможет создать больше объема.

Также Новини.LIVE сообщали, что стрижка "бабочка" была популярна в 90-х, а теперь снова появляется в салонах и на модных съемках. Ее особенность заключается в слоях: парикмахер изменяет форму преимущественно сверху и у лица, а основная длина волос остается практически нетронутой.