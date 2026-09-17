Самая модная стрижка осени 2026 года: ее не испортит даже дождливая погода

Стрижка. Фото: magnific

Осенью 2026 года вновь набирает популярность стрижка, которая понравится тем, кто не хочет резко расставаться с длинными волосами, но стремится к переменам. Это "папа-боб" — удлиненный боб с непринужденной формой, который хорошо держит форму и без сложной укладки. Его длина дает больше свободы, чем классический короткий боб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на myself.de.

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В этой стрижке волосы можно оставить распущенными, сделать легкие волны или собрать, когда за окном сильный ветер или дождь. Именно за такое удобство "тато-боб" называют одним из заметных трендов сезона.

Самая популярная стрижка осеннего сезона — "папа-боб"

"Папа-боб" — это более длинный вариант привычного боба. Чаще всего волосы заканчиваются где-то между подбородком и ключицами. Стрижка напоминает боб, который уже успел немного отрасти. Такой боб подойдет тем, кто давно присматривается к более короткой стрижке, но пока не хочет сильно менять длину. Его можно носить по-разному: выпрямить волосы, оставить естественные волны или собрать пряди в хвост или другую простую прическу.

Короткая стрижка. Фото из Instagram

Для гладкой укладки не нужно много времени. Достаточно высушить волосы феном и слегка подкрутить кончики внутрь с помощью круглой щетки. Так стрижка приобретает объем и легкий ретро-акцент. Завершить укладку можно каплей масла, чтобы придать волосам блеск.

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"Папа-боб" не требует идеально ровных прядей. На волнистых волосах можно просто подчеркнуть естественную текстуру средством для укладки. Прямые волосы при желании легко накрутить на стайлер и сделать мягкие волны.

Стрижка с укладкой на волнистые волосы. Фото из Instagram

Осенью такая длина особенно удобна. После дождя или сильного ветра не придется часами восстанавливать сложную прическу. А когда нужно спрятать волосы под шапку или быстро собрать их, "папа-боб" это позволяет.

Ранее мы писали о том, что с возрастом волосы часто становятся тоньше и реже, а кончики теряют густоту. Поэтому длинные волосы не всегда выглядят наилучшим образом — короткая или средняя стрижка может придать прическе объем.

Также Новини.LIVE сообщали о стрижках, которые держат красивую форму без сложной укладки. Боб из 90-х, "бабочка" и шег как раз относятся к таким вариантам: они придают волосам форму, объем и делают прическу более легкой.