Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Стрижка, которая отлично смотрится в любую погоду: тренд осени-2026

Стрижка, которая отлично смотрится в любую погоду: тренд осени-2026

Ua ru
17 сентября 2026 14:16
Самая модная стрижка осени 2026 года: ее не испортит даже дождливая погода
Стрижка. Фото: magnific

Осенью 2026 года вновь набирает популярность стрижка, которая понравится тем, кто не хочет резко расставаться с длинными волосами, но стремится к переменам. Это "папа-боб" — удлиненный боб с непринужденной формой, который хорошо держит форму и без сложной укладки. Его длина дает больше свободы, чем классический короткий боб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на myself.de.

Реклама

В этой стрижке волосы можно оставить распущенными, сделать легкие волны или собрать, когда за окном сильный ветер или дождь. Именно за такое удобство "тато-боб" называют одним из заметных трендов сезона.

Самая популярная стрижка осеннего сезона — "папа-боб"

"Папа-боб" — это более длинный вариант привычного боба. Чаще всего волосы заканчиваются где-то между подбородком и ключицами. Стрижка напоминает боб, который уже успел немного отрасти. Такой боб подойдет тем, кто давно присматривается к более короткой стрижке, но пока не хочет сильно менять длину. Его можно носить по-разному: выпрямить волосы, оставить естественные волны или собрать пряди в хвост или другую простую прическу.

Стрижка, яку можна стилізувати по-різному
Короткая стрижка. Фото из Instagram

Для гладкой укладки не нужно много времени. Достаточно высушить волосы феном и слегка подкрутить кончики внутрь с помощью круглой щетки. Так стрижка приобретает объем и легкий ретро-акцент. Завершить укладку можно каплей масла, чтобы придать волосам блеск.

Читайте также:

"Папа-боб" не требует идеально ровных прядей. На волнистых волосах можно просто подчеркнуть естественную текстуру средством для укладки. Прямые волосы при желании легко накрутить на стайлер и сделать мягкие волны.

Стрижка для хвилястого волосся
Стрижка с укладкой на волнистые волосы. Фото из Instagram

Осенью такая длина особенно удобна. После дождя или сильного ветра не придется часами восстанавливать сложную прическу. А когда нужно спрятать волосы под шапку или быстро собрать их, "папа-боб" это позволяет.

Ранее мы писали о том, что с возрастом волосы часто становятся тоньше и реже, а кончики теряют густоту. Поэтому длинные волосы не всегда выглядят наилучшим образом — короткая или средняя стрижка может придать прическе объем.

Также Новини.LIVE сообщали о стрижках, которые держат красивую форму без сложной укладки. Боб из 90-х, "бабочка" и шег как раз относятся к таким вариантам: они придают волосам форму, объем и делают прическу более легкой.

осень стрижки стиль стильная короткая стрижка стрижка волос
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации