Яку стрижку проситимуть у салонах цієї осені: новий погляд на боб

Стрижка. Фото: magnific

Скандинавський боб — коротка стрижка з рівним зрізом, яка цієї осені все частіше з'являється у б'юті-добірках. У ній немає складних переходів чи багатошаровості: основний акцент зроблено на щільних кінчиках і простій формі. Досить практичний варіант для різної довжини та текстури волосся.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на б’юті-експертів видання In Journal.

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Який вигляд має scandi bob

Стрижку легко адаптувати під різні риси обличчя та бажану довжину волосся. У скандинавського бобу є одна характерна риса — щільні кінчики. Саме вони створюють відчуття більш густого волосся. Зріз при цьому не роблять надто жорстким: краї трохи пом'якшують, щоб зачіска мала природний вигляд.

Scandi bob не потребує складного укладання. Волосся можна просто висушити феном, залишивши його прямим, або трохи підкрутити кінчики. Легкі хвилі теж добре поєднуються з такою формою.

Рівний зріз добре помітний на тонкому волоссі. Він допомагає візуально додати йому густоти та зробити зачіску більш об'ємною. На густому волоссі боб також має акуратний вигляд, якщо майстер правильно підбирає довжину та форму зрізу.

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Як носити скандинавський боб

Найчастіше scandi bob укладають із прямим проділом посередині. Волосся залишають гладким, а кінчики можна трохи підвернути всередину або, навпаки, залишити прямими.

Scandi bob. Фото з Instagram

Для більш невимушеного образу підійдуть легкі хвилі. Вони прибирають зайву строгість, але не змінюють основну форму стрижки. Текстурувальний спрей допоможе зробити пасма рухливішими, а невелика кількість олії або крему додасть гладкості та блиску.

Скандинавський боб добре поєднується з різним одягом. Його можна носити з об'ємною сорочкою, сукнею, джинсами або шкіряною курткою. Саме тому стрижка легко вписується і в повсякденний гардероб, і в більш святкові образи.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році в моді стрижки, які не потребують щоденного складного укладання. Боб із 90-х, "метелик" і шег добре тримають форму та додають волоссю об’єму, тому їх часто обирають жінки старшого віку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що які є варіанти укладок на подовжений боб. Ця стрижки залишає достатньо довжини для різних зачісок. Волосся можна носити розпущеним, зібрати у хвіст або заплести, а за допомогою укладки змінювати вигляд стрижки без нового походу до перукаря.