Какую стрижку будут заказывать в салонах этой осенью: новый взгляд на боб

Стрижка. Фото: magnific

Скандинавский боб — короткая стрижка с ровным срезом, которая этой осенью все чаще появляется в подборках бьюти-трендов. В ней нет сложных переходов или многослойности: основной акцент сделан на плотных кончиках и простой форме. Довольно практичный вариант для волос разной длины и текстуры волос.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на бьюти-экспертов издания In Journal.

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Как выглядит scandi bob

Стрижку легко адаптировать под разные черты лица и желаемую длину волос. У скандинавского боба есть одна характерная черта — плотные кончики. Именно они создают ощущение более густых волос. Срез при этом не делают слишком жестким: края немного смягчают, чтобы прическа выглядела естественно.

Scandi bob не требует сложной укладки. Волосы можно просто высушить феном, оставив их прямыми, или слегка подкрутить кончики. Легкие волны тоже хорошо сочетаются с такой формой.

Ровный срез хорошо заметен на тонких волосах. Он помогает визуально придать им густоту и сделать прическу более объемной. На густых волосах боб также выглядит аккуратно, если мастер правильно подбирает длину и форму среза.

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Как носить скандинавский боб

Чаще всего scandi bob укладывают с прямым пробором посередине. Волосы оставляют гладкими, а кончики можно слегка закрутить внутрь или, наоборот, оставить прямыми.

Scandi bob. Фото из Instagram

Для более непринужденного образа подойдут легкие волны. Они снимают лишнюю строгость, но не меняют основную форму стрижки. Текстурирующий спрей поможет сделать пряди более подвижными, а небольшое количество масла или крема придаст гладкость и блеск.

Скандинавский боб хорошо сочетается с разной одеждой. Его можно носить с объемной рубашкой, платьем, джинсами или кожаной курткой. Именно поэтому стрижка легко вписывается и в повседневный гардероб, и в более праздничные образы.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году в моде будут стрижки, не требующие ежедневной сложной укладки. Боб из 90-х, "бабочка" и шег хорошо держат форму и придают волосам объем, поэтому их часто выбирают женщины старшего возраста.

Также Новини.LIVE сообщали о том, какие есть варианты укладок для удлиненного боба. Эта стрижка оставляет достаточно длины для различных причесок. Волосы можно носить распущенными, собрать в хвост или заплести, а с помощью укладки менять вид стрижки без повторного визита к парикмахеру.