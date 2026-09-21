Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода 3 стрижки для седых волос, которые подходят женщинам старше 40 лет

3 стрижки для седых волос, которые подходят женщинам старше 40 лет

Ua ru
21 сентября 2026 16:19
Седину не обязательно скрывать: 3 эффектные стрижки для женщин 40+
Стрижка для седых волос. Фото: magnific

Седина не означает, что волосы нужно постоянно красить. Удачная стрижка может изменить восприятие седых прядей и сделать их частью прически. По словам стилистов, существует несколько вариантов на такой случай, с которыми серебристые оттенки выглядят действительно красиво.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих вариантах подробнее.

Реклама

Короткий кроп

Кроп — короткая стрижка с четкой формой и текстурными прядями. На такой длине седые волосы заметнее, но это не портит прическу. Наоборот, серебристые пряди придают ей характер, а свет создает красивые переливы на волосах. Кроп также не требует длительных укладок и подойдет тем, кто не любит проводить время перед зеркалом.

Коротка стрижка для сивого волосся
Кроп. Фото из Instagram

Бикси

Бикси сочетает в себе короткую пикси и боб. Волосы на макушке оставляют длиннее, а кончики делают разной длины. Благодаря этому прическа приобретает больше объёма. Седые пряди при такой форме распределяются неравномерно, поэтому цвет приобретает интересный серебристый эффект. Прическа получается динамичной и выглядит естественно.

Стрижка, що поєднує коротку піксі і боб
Бикси. Фото из Instagram

Лоб

Лоб — это удлиненный боб длиной от подбородка до ключиц. Лучше всего его форма смотрится на прямых волосах с ровным срезом. Седые пряди в такой прическе придают холодный серебристый отблеск, а гладкие волосы кажутся более блестящими.

Читайте также:
Яку альтернативу стрижці боб варто розглянути
Лоб. Фото из Instagram

Лоб выглядит аккуратно и подходит не только к повседневной одежде, но и к офисным образам. Это самый универсальный вариант.

Ранее мы писали о том, что Зендея не впервые меняет длину волос ради нового образа. В последние годы актриса появлялась и с каре, и с длинными волнистыми волосами, а теперь на мероприятии в рамках Нью-Йоркской недели моды продемонстрировала короткую стрижку пикси.

Также Новини.LIVE сообщали, что с возрастом волосы часто становятся тоньше и реже, а кончики теряют густоту. Поэтому длинные волосы не всегда выглядят наилучшим образом — короткая или средняя стрижка может придать прическе необходимый объем.

стрижки стрижка волос тренды 2026 трендовые стрижки красивые волосы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации