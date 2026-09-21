Седину не обязательно скрывать: 3 эффектные стрижки для женщин 40+

Стрижка для седых волос. Фото: magnific

Седина не означает, что волосы нужно постоянно красить. Удачная стрижка может изменить восприятие седых прядей и сделать их частью прически. По словам стилистов, существует несколько вариантов на такой случай, с которыми серебристые оттенки выглядят действительно красиво.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих вариантах подробнее.

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Короткий кроп

Кроп — короткая стрижка с четкой формой и текстурными прядями. На такой длине седые волосы заметнее, но это не портит прическу. Наоборот, серебристые пряди придают ей характер, а свет создает красивые переливы на волосах. Кроп также не требует длительных укладок и подойдет тем, кто не любит проводить время перед зеркалом.

Кроп. Фото из Instagram

Бикси

Бикси сочетает в себе короткую пикси и боб. Волосы на макушке оставляют длиннее, а кончики делают разной длины. Благодаря этому прическа приобретает больше объёма. Седые пряди при такой форме распределяются неравномерно, поэтому цвет приобретает интересный серебристый эффект. Прическа получается динамичной и выглядит естественно.

Бикси. Фото из Instagram

Лоб

Лоб — это удлиненный боб длиной от подбородка до ключиц. Лучше всего его форма смотрится на прямых волосах с ровным срезом. Седые пряди в такой прическе придают холодный серебристый отблеск, а гладкие волосы кажутся более блестящими.

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Лоб. Фото из Instagram

Лоб выглядит аккуратно и подходит не только к повседневной одежде, но и к офисным образам. Это самый универсальный вариант.

Ранее мы писали о том, что Зендея не впервые меняет длину волос ради нового образа. В последние годы актриса появлялась и с каре, и с длинными волнистыми волосами, а теперь на мероприятии в рамках Нью-Йоркской недели моды продемонстрировала короткую стрижку пикси.

Также Новини.LIVE сообщали, что с возрастом волосы часто становятся тоньше и реже, а кончики теряют густоту. Поэтому длинные волосы не всегда выглядят наилучшим образом — короткая или средняя стрижка может придать прическе необходимый объем.