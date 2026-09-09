Прическа из 2000-х для придания объема волосам: как сделать ее за 5 минут

Укладка волос. Фото: magnific

Зигзагообразные волны снова входят в моду. Для кого-то это приятное напоминание о любимых прическах 2000-х, которые в свое время носили Хилари Дафф, Бритни Спирс, Бейонсе, Кристина Агилера, Тайра Бэнкс и Шакира. Другие могут опасаться, что с такой укладкой снова будут выглядеть как школьницы. Но все зависит от самой прически и того, с чем ее сочетать.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет о том, почему эта прическа заслуживает внимания.

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Гофре из 2000-х снова в тренде: как носить его осенью 2026 года

Эту прическу можно было увидеть на подиуме Chloé в коллекции осень-зима. Моделям сделали объемные волны, а затем расчесали их щеткой. Благодаря этому волосы стали пушистыми, воздушными и текстурированными.

Chloé осень-зима 2026. Фото из Vogue

Отметим, что прическа прекрасно вписалась в эстетику бохо, которая снова набирает популярность. Похожую текстуру уже можно увидеть в образах Оливии Дин, Charli XCX, Марго Робби и Грейс Ван Паттен. Звезды носят такие волны на светских мероприятиях, модных показах и во время публичных выходов.

Как создать модные волны на волосах

Для создания гофре сегодня не обязательно пользоваться громоздкими приборами. Есть обычные проводные стайлеры, беспроводные модели и тройные плойки-вейверы.

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Чтобы получить именно мелкие завитки, стоит обратить внимание на размер рабочей поверхности. Чем меньше цилиндры, тем выразительнее получится текстура. Большие насадки дадут скорее плавные волны, чем классическое гофре.

Перед использованием горячего инструмента нанесите на волосы термозащиту. После завивки волны можно расчесать щеткой с натуральной щетиной. Она сделает изгибы менее четкими, а волосы — более пышными и легкими на вид.

Если у корней не хватает объема, помогут мусс, спрей для прикорневого объема или средство, уплотняющее волосы по длине. Такие продукты позволят сделать прическу более пышной без использования большого количества средств для укладки.

Главное отличие современного гофре от причесок 2000-х — в подаче. Не нужно делать каждый изгиб идеально ровным. Расчесанные волны и слегка небрежный объем как раз и создают тот эффект, который сейчас демонстрируют на подиумах и красных дорожках.

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