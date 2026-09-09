Зачіска з 2000-х для додання волоссю об'єму: як зробити її за 5 хвилин

Укладка волосся. Фото: magnific

Зигзагоподібні хвилі знову повертаються в моду. Для когось це приємне нагадування про улюблені зачіски 2000-х, які свого часу носили Гіларі Дафф, Брітні Спірс, Бейонсе, Крістіна Агілера, Тайра Бенкс і Шакіра. Інші можуть побоюватися, що з таким укладанням знову матимуть вигляд школярки. Та все залежить від самої зачіски та того, з чим її поєднати.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про те, чому ця зачіска варта уваги.

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Гофре з 2000-х знову в тренді: як носити його восени 2026 року

Цю зачіску можна було побачити на подіумі Chloé в колекції осінь-зима. Моделям зробили об'ємні хвилі, а потім розчесали їх щіткою. Через це волосся стало пухнастим, повітряним і текстурованим.

Chloe осінь-зима 2026. Фото з Vogue

Відзначимо, що зачіска чудово вписалася в естетику бохо, яка знову набирає популярності. Схожу текстуру вже можна побачити в образах Олівії Дін, Charli XCX, Марго Роббі та Ґрейс Ван Паттен. Зірки носять такі хвилі на світських заходах, модних показах і під час публічних появ.

Як створити модні хвилі на волоссі

Для створення гофре сьогодні не обов'язково користуватися громіздкими приладами. Є звичайні дротові стайлери, бездротові моделі та потрійні плойки-вейвери.

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Щоб отримати саме дрібні заломи, варто звернути увагу на розмір робочої поверхні. Чим менші циліндри, тим виразнішою вийде текстура. Великі насадки дадуть радше плавні хвилі, ніж класичне гофре.

Перед використанням гарячого інструмента нанесіть на волосся термозахист. Після завивки хвилі можна пройти щіткою з натуральною щетиною. Вона зробить заломи менш чіткими, а волосся — пишнішим і легшим на вигляд.

Якщо біля коренів не вистачає об'єму, допоможуть мус, спрей для прикореневого об'єму або засіб, який ущільнює волосся по довжині. Такі продукти дадуть змогу зробити зачіску пишнішою без великої кількості засобів для укладки.

Головна відмінність сучасного гофре від зачісок 2000-х — у подачі. Не потрібно робити кожен залом ідеально рівним. Розчесані хвилі та трохи недбалий об'єм якраз і створюють той ефект, який зараз демонструють на подіумах і червоних доріжках.

Раніше ми писали про те, що стрижка "метелик" була популярною у 90-х, а тепер знову з’являється в салонах і модних зйомках. Її головна особливість — шари зверху та пасма біля обличчя, тоді як основна довжина волосся залишається майже без змін.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Крістен Стюарт знову змінила коротку стрижку, відмовившись від біксі. Цього разу акторка обрала ще коротший варіант із недбалою текстурою та пасмами різної довжини, який може стати одним із помітних трендів 2026 року.