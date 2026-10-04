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Главная Мода Шампунь ни при чем: 5 вещей, от которых волосы становятся лучше

Шампунь ни при чем: 5 вещей, от которых волосы становятся лучше

Ua ru
4 октября 2026 10:36
Как сделать волосы красивыми и здоровыми: 5 советов по ежедневному уходу
Девушка с красивыми волосами. Фото: magnific

Состояние волос не всегда зависит от количества баночек в ванной. На их внешний вид и здоровье могут влиять обычные повседневные привычки — от частоты мытья головы до температуры фена. Трихолог Ольга Понятовская рассказала о пяти правилах, которые помогут пересмотреть домашний уход и не создавать лишнюю нагрузку на волосы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Styl Interia.

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Не мойте голову раз в неделю

Мыть волосы один раз в семь дней — не лучшая идея. По словам специалиста, делать это стоит хотя бы раз в три дня. В то же время универсального графика нет: частоту мытья нужно подбирать с учетом особенностей кожи головы. Во время процедуры важно хорошо очистить именно корни.

На коже скапливаются кожный жир, пыль и остатки средств для укладки, поэтому шампунь нужно наносить в первую очередь на нее, а не распределять по всей длине.

Осторожнее с окрашиванием

Частые смены цвета могут сказываться на состоянии волос, особенно когда речь идет об осветлении. Поэтому перед кардинальной сменой оттенка стоит учесть, что новый цвет придется регулярно поддерживать. Постоянное химическое воздействие может сделать волосы сухими и ломкими. Со временем волосы могут сильнее сечься и терять прочность.

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Не ходите долго с мокрыми волосами

После мытья не стоит оставлять волосы мокрыми надолго. Трихолог советует начинать сушку примерно через пять минут после мытья, уделяя внимание не только длине, но и коже головы. Сначала волосы можно осторожно промокнуть полотенцем, не растирая их. Затем следует высушить феном при комфортной температуре.

Реже используйте горячие приборы

Плойка и выпрямитель могут повредить волосы из-за высокой температуры. Поэтому пользоваться ими лучше не каждый день. Когда без горячей укладки не обойтись, перед ней нужно наносить термозащитное средство. Но даже с ним частое использование стайлера может пересушивать волосы, поэтому такие процедуры лучше оставлять для отдельных случаев.

Добавляйте пилинг для кожи головы

Примерно раз в 7–10 дней можно использовать пилинг для кожи головы. Он помогает удалить излишки себума, омертвевшие клетки и остатки косметики. Такое средство не подойдет одинаково всем. При чувствительной коже или склонности к раздражению его нужно подбирать очень внимательно.

Ранее мы писали о том, как вернуть волосам объем за несколько минут. Но даже хорошо сделанная прическа может быстро потерять форму из-за неправильной подготовки волос или избытка средств. Есть несколько простых моментов, которые помогают сохранить укладку до вечера.

Также Новини.LIVE сообщали, что повседневные привычки могут влиять на состояние волос и кожи головы. Время года тоже имеет значение: жара, солнце, мороз и сухой воздух меняют условия, в которых находятся пряди, поэтому прическу лучше подбирать с учетом сезона.

лайфхаки волосы полезные советы уход за волосами красивые волосы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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