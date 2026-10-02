Два шампуні замість одного: новий підхід до догляду за волоссям

Дівчина розчисує волосся. Фото: magnific

Фахівці відзначили, що волосся після 50 років нерідко починає поводитися інакше: швидше стає сухим, втрачає об’єм і вже не має колишнього блиску. В цьому випадку замість одного шампуню можна взяти два — зволожувальний і протеїновий. Вони мають різні завдання, тому їх можна чергувати під час миття голови. Фахівці радять користуватися ними по черзі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Як мити волосся після 50 років

З віком волосся дійсно може втрачати колишню густоту та ставати більш сухим. Пасма легше ламаються, гірше тримають вологу й уже не мають такого вигляду, як кілька років тому. Зміни стосуються і шкіри голови. Через гормональну перебудову волосся може рости повільніше, а його випадіння — посилитися.

Тому після 50 років шампунь краще підбирати не лише за типом волосся. Важливо враховувати й те, чого йому зараз бракує: вологи, гладкості або щільності.

Навіщо потрібні два шампуні

У такому догляді можна чергувати зволожувальний і протеїновий шампуні. Перший стане у пригоді, коли волосся сухе та жорстке на дотик. Другий допоможе доглядати за тонкими й ослабленими пасмами.

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Протеїнові шампуні містять компоненти, які часто додають до засобів для пошкодженого волосся. Серед них — кератин, колаген та еластин. У складі також можна зустріти пшеничний білок, молочні протеїни або екстракт солодки. Шукати такі засоби можна не лише за словом "протеїновий". На упаковці можуть бути написи "білковий" або "ущільнювальний".

При цьому шампунь сам по собі не зупинить випадіння, якщо воно пов'язане з гормональними змінами чи іншими проблемами зі здоров'ям. Коли волосся почало випадати помітно сильніше, ніж раніше, краще з'ясувати причину разом із лікарем.

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