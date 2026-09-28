Як пофарбувати волосся, щоб мати стильний вигляд: 4 модні відтінки

Фарбування волосся. Фото: magnific

Тенденції у фарбуванні волосся поступово змінюються. Замість різкої зміни кольору стилісти пропонують варіанти, які освіжають образ, але не змушують постійно бігати в салон на корекцію. В моді фарбування, які можуть створити той самий ефект дорогого й доглянутого волосся.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про ці відтінки.

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Бронд

Бронд підійде тим, кому складно визначитися між блондом і темним волоссям. У ньому поєднуються коричневі та світлі відтінки, а золотисті пасма додають кольору теплоти. Волосся при цьому не здається однотонним. Відтінки плавно змінюють один одного, тому на світлі з’являються красиві переливи. Загалом результат нагадує волосся, яке трохи вигоріло на сонці.

Бронд. Фото з Instagram

Ще один плюс бронду — відросле коріння не створює різкого контрасту з довжиною. Тому фарбування не потребує частих походів до перукаря. Це зручний варіант для тих, хто хоче змінити колір, але не готовий регулярно оновлювати його.

Глянцевий чорний

Чорне волосся зовсім не обов’язково має бути важким або занадто різким. Усе залежить від самого відтінку та стану волосся. Насичений чорний із гладкою блискучою поверхнею може мати дуже ефектний вигляд.

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Чорне волосся. Фото з Instagram

Немає потреби у складному меліруванні чи великій кількості відтінків. Основний акцент робиться на глибокому кольорі та блиску. Саме вони надають волоссю доглянутого вигляду. Якщо чистий чорний здається занадто контрастним, можна вибрати варіант із коричневим або еспресо-підтоном. Щоб колір довше залишався насиченим, варто використовувати засоби для блиску та час від часу робити тонування.

Шатен

Глибокий шатен із теплим підтоном залишається одним із тих кольорів, які не потребують складного фарбування, щоб мати ефектний вигляд. При цьому шатен не вимагає такого складного догляду, як дуже світлі або яскраві кольори. Саме тому він може стати практичним варіантом для тих, хто хоче змінити відтінок волосся без постійного тонування.

Гарне волосся у трендовому кольорі. Фото з Instagram

Балаяж

Балаяж уже кілька сезонів не втрачає популярності. Його перевага в поступовому переході від темнішого кольору біля коренів до світліших пасом на довжині. Освітлення розподіляють нерівномірно, тому на волоссі не з’являється чітка смуга між натуральним кольором і світлими пасмами. У міру відростання коріння межа теж залишається майже непомітною.

Балаяж. Фото з Instagram

Інтенсивність фарбування можна підібрати під конкретний образ. Комусь достатньо кількох тонких світлих пасом, а хтось обирає помітніший контраст на довжині та кінчиках. У результаті балаяж може нагадувати дуже делікатне освітлення.

Раніше ми писали про те, що мед можна використовувати не лише в їжі, а й у домашньому догляді за волоссям. Медова маска не перетворить темне волосся на світле, але може трохи змінити відтінок світлих пасом і додати їм теплого золотистого тону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Індії для догляду за волоссям використовують не лише готові засоби, а й продукти, які легко знайти на кухні. Один із домашніх рецептів передбачає незвичний для маски інгредієнт, який використовують для догляду за довгим і густим волоссям.