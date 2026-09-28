Как покрасить волосы, чтобы выглядеть стильно: 4 модных оттенка

Окрашивание волос. Фото: magnific

Тенденции в окрашивании волос постепенно меняются. Вместо резкой смены цвета стилисты предлагают варианты, которые освежают образ, но не заставляют постоянно бегать в салон на коррекцию. В моде окрашивания, которые могут создать тот самый эффект дорогих и ухоженных волос.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее об этих оттенках.

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Бронд

Бронд подойдет тем, кому сложно определиться между блондом и темными волосами. В нем сочетаются коричневые и светлые оттенки, а золотистые пряди придают цвету теплоту. При этом волосы не кажутся однотонными. Оттенки плавно сменяют друг друга, поэтому на свету появляются красивые переливы. В целом результат напоминает волосы, слегка выгоревшие на солнце.

Бронд. Фото из Instagram

Еще один плюс бронда — отросшие корни не создают резкого контраста с длиной. Поэтому окрашивание не требует частых походов к парикмахеру. Это удобный вариант для тех, кто хочет изменить цвет, но не готов регулярно обновлять его.

Глянцевый черный

Черные волосы вовсе не обязательно должны выглядеть тяжелыми или слишком резкими. Все зависит от самого оттенка и состояния волос. Насыщенный черный с гладкой блестящей поверхностью может выглядеть очень эффектно.

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Черные волосы. Фото из Instagram

Нет необходимости в сложном мелировании или большом количестве оттенков. Основной акцент делается на глубоком цвете и блеске. Именно они придают волосам ухоженный вид. Если чистый черный кажется слишком контрастным, можно выбрать вариант с коричневым или эспрессо-подтоном. Чтобы цвет дольше оставался насыщенным, стоит использовать средства для блеска и время от времени делать тонирование.

Шатен

Глубокий шатен с теплым подтоном остается одним из тех цветов, которые не требуют сложного окрашивания, чтобы выглядеть эффектно. При этом шатен не требует такого сложного ухода, как очень светлые или яркие цвета. Именно поэтому он может стать практичным вариантом для тех, кто хочет изменить оттенок волос без постоянного тонирования.

Красивые волосы в трендовом цвете. Фото из Instagram

Балаяж

Балаяж уже несколько сезонов не теряет популярности. Его преимущество в плавном переходе от более темного цвета у корней к более светлым прядям по длине. Осветление распределяют неравномерно, поэтому на волосах не появляется четкая граница между натуральным цветом и светлыми прядями. По мере отрастания корней граница тоже остается почти незаметной.

Балаяж. Фото из Instagram

Интенсивность окрашивания можно подобрать под конкретный образ. Кому-то достаточно нескольких тонких светлых прядей, а кто-то выбирает более заметный контраст по длине и на кончиках. В результате балаяж может напоминать очень деликатное осветление.

Ранее мы писали о том, что мед можно использовать не только в еде, но и в домашнем уходе за волосами. Медовая маска не превратит темные волосы в светлые, но может немного изменить оттенок светлых прядей и придать им теплый золотистый тон.

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