Два шампуня вместо одного: новый подход к уходу за волосами

Девушка расчесывает волосы. Фото: magnific

Специалисты отметили, что волосы после 50 лет нередко начинают вести себя иначе: быстрее становятся сухими, теряют объем и уже не обладают прежним блеском. В этом случае место одного шампуня можно использовать два — увлажняющий и протеиновый. У них разные задачи, поэтому их можно чередовать при мытье головы. Специалисты советуют пользоваться ими поочередно.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

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Как мыть волосы после 50 лет

С возрастом волосы действительно могут терять прежнюю густоту и становиться более сухими. Пряди легче ломаются, хуже удерживают влагу и уже не выглядят так, как несколько лет назад. Изменения касаются и кожи головы. Из-за гормональной перестройки волосы могут расти медленнее, а их выпадение — усилиться.

Поэтому после 50 лет шампунь лучше подбирать не только по типу волос. Важно учитывать и то, чего им сейчас не хватает: влаги, гладкости или плотности.

Зачем нужны два шампуня

В рамках такого ухода можно чередовать увлажняющий и протеиновый шампуни. Первый пригодится, когда волосы сухие и жесткие на ощупь. Второй поможет ухаживать за тонкими и ослабленными прядями.

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Протеиновые шампуни содержат компоненты, которые часто добавляют в средства для поврежденных волос. Среди них — кератин, коллаген и эластин. В составе также можно встретить пшеничный белок, молочные протеины или экстракт солодки. Искать такие средства можно не только по слову "протеиновый". На упаковке могут быть надписи "белковый" или "уплотняющий".

При этом шампунь сам по себе не остановит выпадение волос, если оно связано с гормональными изменениями или другими проблемами со здоровьем. Когда волосы начали выпадать заметно сильнее, чем раньше, лучше выяснить причину вместе с врачом.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в индийском уходе за волосами используют не только масла и готовую косметику. Некоторые маски готовят из продукта, который легко найти на обычной кухне, — его смешивают с другими простыми ингредиентами и наносят на волосы.