Какая вода лучше всего подходит для мытья волос: советы для женщин старше 50 лет

Женщина с красивыми волосами. Фото: magnific

С возрастом состояние волос постепенно меняется, и это вполне нормально. Они могут стать тоньше, слабее, а привычный уход перестает давать тот же результат, что и раньше. На состояние волос влияет не только возраст. Важно и то, как именно мы моем и сушим волосы каждый день. Одно из распространенных заблуждений при мытье головы — слишком горячая вода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.ua.

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Какой водой мыть голову после 50

Многие привыкают принимать душ при высокой температуре, но для волос и кожи головы такой вариант не самый лучший. Горячая вода может усиливать сухость и оставлять неприятное ощущение стянутости после мытья. После 50 лет стоит уделять больше внимания таким мелочам.

Не нужно полностью менять привычный уход или мыть голову холодной водой. Достаточно снизить температуру и сделать воду комфортно теплой.

Перед использованием шампуня волосы нужно полностью намочить. Не стоит наносить средство на почти сухие пряди, ведь так его сложнее равномерно распределить. Шампунь лучше нанести на кожу головы и аккуратно помассировать ее кончиками пальцев.

Сильно тереть кожу ногтями не нужно. Также не стоит активно расчесывать волосы во время мытья. Пены, стекающей по прядям во время смывания, обычно достаточно для их очистки. Смывать шампунь тоже нужно теплой водой. Если вода кажется слишком горячей, температуру лучше снизить еще до того, как начнете мыть голову. Так не придется привыкать к резкому перепаду температур.

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В конце мытья можно ненадолго включить более прохладную воду. Она не должна быть ледяной — достаточно немного снизить температуру. Главное, чтобы процедура оставалась комфортной.

Также стоит помнить о том, что не нужно долго стоять под очень горячим душем после того, как шампунь уже смыт. Чем дольше кожа головы контактирует с горячей водой, тем сильнее она может пересыхать.

Поэтому после 50 лет главное — не искать сложные способы ухода, а пересмотреть привычные действия. Теплая вода вместо горячей, мягкий массаж кожи головы и тщательное смывание шампуня — простые изменения, с которых можно начать.

Ранее мы писали о том, что даже хорошо сделанная укладка может потерять объем и форму уже через несколько часов. На ее стойкость влияют не только средства для волос, но и подготовка прядей, и сам процесс укладки — есть три момента, которые часто остаются без внимания.

Также Новини.LIVE сообщали, что повседневные привычки могут влиять на состояние волос и кожи головы. Время года тоже имеет значение: жара, солнце, мороз и сухой воздух меняют условия, в которых находятся пряди, поэтому прическу лучше подбирать с учетом сезона.