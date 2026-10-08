Дитячий шампунь може знадобитися для одягу: про цей лайфхак мало хто знає

Набір для купання. Фото: magnific

Дитячий шампунь зазвичай асоціюється лише з миттям волосся. Та на цьому його можливості не закінчуються. Професійні клінери використовують такий засіб і для догляду за речами, які не варто чистити агресивною побутовою хімією. Тобто дитячий шампунь дійсно може допомогти під час догляду за предметами, які потребують делікатного очищення.

Як пише Новини.LIVE з посиланням на американське видання Martha Stewart.

Реклама

За словами фахівців, вся річ у його складі. Дитячі шампуні містять поверхнево-активні речовини (ПАР) і мають нейтральний рівень pH. Вони допомагають прибрати шкірний жир, пил та інші повсякденні забруднення, але водночас діють делікатніше за багато засобів для прибирання. Такий шампунь не пошкоджує тонкі волокна, не розчиняє клейові з’єднання і не залишає агресивних хімічних слідів.

Де можна використати дитячий шампунь

Косметичні пензлі та гребінці

На пензлях для макіяжу з часом накопичуються залишки косметики та себум. Щоб їх очистити, достатньо розчинити кілька крапель дитячого шампуню в теплій воді. Пензель при цьому не варто занурювати у воду повністю, адже волога може пошкодити клей біля основи ворсу. Після миття щетину потрібно відтиснути й залишити сохнути на горизонтальній поверхні.

Читайте також:

Делікатні тканини

Дитячий шампунь також можна використовувати для речей із шовку, вовни та одягу, який дозволено прати лише вручну. Він може бути кращим варіантом замість агресивного прального засобу. Невелику кількість шампуню нанесіть на свіжу пляму, обережно спіньте пальцями, а потім промийте тканину прохолодною водою.

М’які іграшки

Плюшеві речі, з якими часто контактують діти, також потребують делікатного очищення. Якщо на іграшці з’явилися засалені плями, розведіть краплю дитячого шампуню у воді. Змочіть у розчині серветку з мікрофібри та обробіть забруднену ділянку точково.

Для всіх цих способів потрібно зовсім небагато засобу — достатньо 2–3 крапель. Водночас дитячий шампунь не варто сприймати як заміну дезінфектору. Його можна використовувати саме там, де потрібне м’яке очищення і небажано застосовувати агресивну побутову хімію.

Раніше ми писали про те, що порожня пляшка від шампуню ще може стати в пригоді після того, як засіб закінчився. Міцний пластик і зручна форма дозволяють перетворити її на кілька простих речей для дому чи дачі — головне, спочатку добре вимити флакон і висушити його.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шампунь — лише частина щоденного догляду за волоссям, а його стан залежить і від інших звичок. Частота миття, температура води та фена, спосіб сушіння й ще кілька простих речей можуть впливати на те, який вигляд мають пасма щодня.