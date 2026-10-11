Почему нельзя сушить обувь на батарее: ошибка, которая испортит любую пару

Мокрая обувь. Фото: magnific

Осенью и зимой ботинки и кроссовки часто намокают под дождем или снегом. В такой ситуации кажется логичным поставить их возле батареи, чтобы обувь быстрее высохла. Однако горячий воздух и высокая температура могут испортить любимую пару, причем пострадать могут не только верхний материал, но и подошва.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Телеграф объяснит, почему так происходит.

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Почему нельзя сушить обувь на горячей батарее

Полтавский сапожник Николай Фокин уточнил, что из-за нагрева может ослабнуть клей, которым скреплены детали обуви. При температуре 40–60 градусов он теряет свои свойства, поэтому подошва со временем может начать отклеиваться. Отдельно стоит быть осторожными с обувью на подошве из ЭВА. Это легкий вспененный материал, который плохо переносит сильный нагрев. От высокой температуры подошва может заметно сжаться, деформироваться и потерять свою первоначальную форму.

Поэтому даже мокрую после прогулки обувь не стоит ставить непосредственно на батарею или прислонять к обогревателю. Сильный нагрев может привести к повреждениям, которые уже не удастся устранить.

Если ботинки или кроссовки нужно высушить быстрее, можно воспользоваться теплым воздухом. При этом источник тепла следует держать на расстоянии 15–20 сантиметров от обуви. Такой способ помогает снизить риск перегрева материалов и клеевых соединений, а также избежать появления трещин и отклеивания подошвы.

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