Чому не можна сушити взуття на батареї: помилка, яка псує будь-яку пару

Мокре взуття. Фото: magnific

Восени й узимку черевики та кросівки часто намокають під дощем або снігом. У такій ситуації здається логічним поставити їх біля батареї, щоб взуття швидше висохло. Проте гаряче повітря та висока температура можуть зіпсувати улюблену пару, причому постраждати здатні не тільки верхній матеріал, а й підошва.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф" пояснить, чому так відбувається.

Реклама

Чому не можна сушити взуття на гарячій батареї

Полтавський швець Микола Фокін уточнив, що через нагрівання може послабитися клей, яким скріплені деталі взуття. За температури 40–60 градусів він втрачає свої властивості, тому підошва з часом може почати відклеюватися. Окремо варто бути уважними із взуттям на підошві з ЕВА. Це легкий спінений матеріал, який погано переносить сильне нагрівання. Від високої температури підошва може помітно зменшитися, деформуватися та втратити свою початкову форму.

Тому навіть мокре після прогулянки взуття не варто ставити безпосередньо на батарею чи притуляти до обігрівача. Сильне нагрівання здатне спричинити пошкодження, які вже не вдасться усунути.

Якщо черевики або кросівки потрібно висушити швидше, можна скористатися теплим повітрям. При цьому джерело тепла слід тримати на відстані 15–20 сантиметрів від взуття. Такий спосіб допомагає зменшити ризик перегрівання матеріалів і клейових з'єднань, а також уникнути тріщин та відклеювання підошви.

Читайте також:

Раніше ми писали про про незвичні способи використання звичних речей у побуті. Лавровий лист, який зазвичай додають до страв, у народних віруваннях вважали символом удачі й достатку. З ним пов’язували кілька прикмет, зокрема звичай класти листок у взуття перед виходом з дому.

Також Новини.LIVE повідомляли про ефектні способи носити лофери восени, поєднуючи їх із різним одягом. Цього сезону в моду повернулися моделі з торочками — деталлю, яку можна було побачити на взутті ще кілька десятиліть тому. Такі лофери додають образу ретро-настрою, але пасують і до сучасних повсякденних комплектів.