Фольгу почали класти у взуття: для чого її використовують восени та взимку

Фольга. Фото: magnific

Узимку ноги швидко мерзнуть, особливо якщо взуття має тонку підошву й холод від землі відчувається навіть під час ходьби. Один зі способів трохи зменшити цей дискомфорт — покласти під устілку шматок алюмінієвої фольги. Це досить оригінальний і головне дієвий засіб, який допоможе забезпечити ногам тепло.

Про цей незвичний метод розповість Новини.LIVE з посиланням на французьке видання Maison&Travaux.

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Для чого знадобиться звичайна кухонна фольга

Її потрібно обрізати за формою устілки, покласти на дно взуття блискучою стороною догори, а потім накрити устілкою, повернувши її на місце.

Такий спосіб має допомогти зменшити вплив холоду, який надходить від землі через підошву. Фольга також може відбивати частину тепла від стопи назад. За принципом дії це нагадує термоковдру, поверхня якої допомагає утримувати тепло тіла.

Фізіотерапевти пояснюють, що блискучий шар фольги здатний повертати частину теплового випромінювання до стопи. Однак важливий і повітряний прошарок між матеріалами, адже він впливає на теплообмін.

Водночас алюміній добре проводить тепло, тому сам по собі не забезпечує надійного захисту від холоду. Результат залежить від того, як фольга взаємодіє з іншими шарами та чи залишається між ними повітря. У взутті з тонкою підошвою такий прийом може трохи зменшити відчуття холоду, але повноцінну теплоізоляційну устілку він не замінить.

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Як ще вберегти ноги від холоду

Не менш важливо правильно підібрати шкарпетки. Вироби з мериносової вовни допомагають утримувати тепло й відводити вологу. Якщо ж ноги залишаються у вологих шкарпетках, вони мерзнуть значно швидше. Зверніть увагу й на розмір взуття. Коли пара надто тісна, пальці стискаються, а переносити холод стає складніше. Тому взуття має залишати достатньо простору для стоп.

Якщо устілку можна замінити, варто розглянути спеціальний варіант із теплоізоляційним шаром. Він створює додаткову перешкоду між ногою та холодною підошвою.

Коли ноги замерзли вдома, можна зробити ванночку з теплою водою. А якщо доводиться довго сидіти без руху, спробуйте трохи походити або порухати пальцями ніг. Навіть така проста активність допоможе зігріти стопи.

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