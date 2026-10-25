Жінка чистить своє взуття. Фото: magnific

Дощ, калюжі та бруд швидко залишають сліди на улюблених черевиках, а після прогулянки іноді виявляються ще й білі розводи. Звичайно, що купувати окремий засіб через кожну пляму не хочеться, тому дехто шукає альтернативу серед звичайних продуктів. Один із таких домашніх способів — почистити гладку шкіру цибулею.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Як цибуля допомагає почистити взуття

Звучить незвично, адже цибулю ми звикли використовувати на кухні, а не для догляду за черевиками. Проте її сік радять спробувати, якщо на гладкій шкірі з'явилися невеликі поверхневі забруднення. Розраховувати на диво не варто, але для легких плям такий експеримент може виявитися цікавим.

Для цього розріжте цибулину навпіл і легенько протріть забруднену ділянку. Не потрібно натискати на шкіру чи довго водити цибулею по одному місцю. Спочатку перевірте реакцію матеріалу на маленькій непомітній ділянці: якщо колір змінився або залишився слід, від такого чищення краще відмовитися. Після обробки протріть взуття чистою злегка вологою тканиною, щоб прибрати залишки соку, а потім витріть насухо. Врахуйте й запах: навіть якщо пляма зникне, аромат цибулі може залишитися на деякий час.

Такий спосіб не підходить для замші, нубуку та інших матеріалів із ворсистою поверхнею. Обережність потрібна і з лакованою шкірою, адже її покриття можна пошкодити невдалим очищенням. Якщо черевики дорогі або мають делікатне оздоблення, краще не експериментувати з продуктами з кухні.

Що робити з білими плямами після дощу

Восени на взутті часто з'являються білі смуги. Це можуть бути сліди солі, якою посипають дороги, і звичайною сухою ганчіркою їх не завжди вдається прибрати. Якщо залишити такі плями надовго, сіль може пошкодити шкіру. Але спершу спробуйте очистити поверхню вологою тканиною. Якщо сліди не зникають, скористайтеся засобом для видалення солі, призначеним саме для вашого типу взуття.

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Ще одна домашня порада — змішати воду з оцтом у пропорції 1:1. Однак використовувати таку суміш без перевірки не варто: кислота здатна змінити колір шкіри або пошкодити її покриття. Спочатку протестуйте розчин на прихованій ділянці, а якщо не впевнені в результаті, оберіть спеціальний очищувач.

І ще одна звичка, яка справді допомагає зберегти взуття, — не залишати мокрі черевики брудними до ранку. Після прогулянки приберіть налиплий бруд, витріть поверхню й дайте парі висохнути природним шляхом, подалі від батареї. Сильне нагрівання може пересушити шкіру та призвести до тріщин.

В цілому, цибуля — радше незвичний експеримент, ніж повноцінна заміна засобам для догляду. Якщо хочеться перевірити пораду, почніть із маленької ділянки, а для регулярного чищення краще мати під рукою засіб, розроблений для шкіряного взуття.

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