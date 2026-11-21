Девушка чистит обувь. Фото: magnific

Зимой на ботинках остаются белые следы от соли, налипает грязь, а внутри скапливается влага. После нескольких недель такой носки возникает соблазн просто положить обувь в стиральную машину и забыть о проблеме. Но не каждая пара выдержит такую чистку, даже если снаружи кажется вполне прочной.

Новини.LIVE объяснит, какую зимнюю обувь можно стирать в стиральной машине, как подготовить ее к стирке и в каких случаях лучше обойтись без нее.

Реклама

Какую зимнюю обувь можно стирать в стиральной машине

Прежде всего нужно посмотреть, из чего сделаны ботинки. Некоторые модели из текстиля, нейлона и полиэстера допускают машинную стирку. Однако окончательное решение зависит от рекомендаций производителя: даже синтетическая обувь может иметь проклеенные детали, утеплитель или специальное водоотталкивающее покрытие, которому вода и вращение барабана нанесут вред.

С натуральной кожей, замшей и нубуком экспериментировать не стоит. После контакта с большим количеством воды такие материалы могут затвердеть, потерять цвет или покрыться пятнами. Их лучше чистить специальными средствами.

Как подготовить обувь к стирке

Если производитель разрешает машинную стирку, прежде всего выньте стельки и снимите шнурки. Их можно постирать отдельно вручную. С подошвы удалите прилипшую грязь, камешки и остатки снега, а поверхность протрите щеткой.

Читайте также:

Кроме того, ботинки желательно положить в специальный мешок для стирки. Он уменьшит удары о барабан, но не сделает безопасной стирку обуви, для которой она противопоказана. Для очистки лучше взять небольшое количество жидкого средства без отбеливателя. Порошок может остаться внутри утеплителя или плохо вымыться из толстых швов.

Какой режим и температуру выбрать

Если инструкция не содержит других рекомендаций, выбирайте деликатный режим с температурой до 30 °C. Отжим лучше отключить или установить минимальные обороты. Горячая вода и интенсивное вращение могут повредить клеевые соединения, деформировать подошву и испортить форму ботинок.

И не стоит стирать обувь вместе с повседневной одеждой. Если стиральная машина имеет специальную программу для обуви, воспользуйтесь ею, но сначала убедитесь, что производитель конкретной пары не запрещает машинную стирку.

Когда машинная стирка может испортить обувь

От стиральной машины лучше отказаться, если ботинки изготовлены из натуральной кожи, замши или велюра, имеют меховую подкладку или декоративные детали, которые могут оторваться. Не стоит рисковать и в том случае, если подошва уже отклеивается, материал потрескался или на поверхности есть повреждения.

Отдельная история — зимняя обувь с мембраной и специальной водоотталкивающей пропиткой. Неправильная стирка может ухудшить их свойства, поэтому для таких моделей важно следовать инструкции производителя.

После чистки не ставьте ботинки на батарею и не сушите феном. Высокая температура может деформировать материал и ослабить клей. Лучше оставить их в проветриваемом помещении, предварительно наполнив бумагой, которая впитает лишнюю влагу.

Ранее мы писали о том, почему важно стирать новую вещь и как это правильно сделать. Дело в том, что новая вещь может потерять вид уже после первой стирки. Чтобы этого не произошло, недостаточно просто бросить одежду в стиральную машину и выбрать привычный режим. Прежде всего нужно учесть состав ткани, рекомендации на этикетке и свойства красителя — от этого зависит, сохранит ли новинка цвет и форму.

Также Новини.LIVE сообщали, как правильно чистить, сушить и хранить зимние вещи. Ведь зимнюю одежду часто приходится носить месяцами, почти не меняя любимый пуховик, пальто или теплый свитер. За это время на вещах появляются следы ежедневного использования: ткань сминается, воротник и манжеты загрязняются, а наполнитель в куртке может сбиваться.