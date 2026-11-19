Стирка вещей. Фото: magnific

Купить новую вещь и сразу надеть ее — вполне естественное желание. Но прежде чем добавлять новую вещь в гардероб, лучше все-таки постирать ее. Вещь, только что купленная в магазине, может потребовать особого ухода, ведь неправильная температура или неправильно подобранный режим способны испортить ткань уже во время первой стирки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple.

Реклама

Зачем стирать одежду сразу после покупки

На первый взгляд новая рубашка или свитер кажутся абсолютно чистыми. Но прежде чем попасть на магазинную полку, одежда проходит долгий путь: производство, упаковка, перевозка, хранение. При обработке тканей могут использоваться специальные вещества, защищающие их от влаги, плесени и сминания. Их остатки иногда вызывают раздражение, особенно если кожа чувствительная.

Кроме того, вы вряд ли знаете, сколько людей до вас примеряли эту вещь. Даже если она выглядит опрятно, на ткани могут оставаться следы контакта с чужой кожей. Поэтому первую стирку лучше не пропускать.

Как постирать новую вещь и не повредить ткань

Начните с этикетки

Читайте также:

При покупке мы не всегда обращаем внимание на маленькие обозначения внутри одежды. А зря, ведь именно там производитель оставляет подсказки, которые помогут избежать ошибок. Хлопковую футболку можно стирать в одном режиме, а шерстяной свитер или блузку из деликатной ткани — совсем в другом. Проверьте допустимую температуру, рекомендации по отжиму и сушке, прежде чем запускать стиральную машину.

Не кладите все новые покупки в один барабан

Особенно это касается вещей разных цветов. Насыщенные синие джинсы, черная футболка или красная рубашка при первой стирке могут отдать часть красителя. Если рядом окажется белая или бежевая одежда, она рискует приобрести нежелательный оттенок. Поэтому светлые и темные вещи лучше стирать отдельно.

Выворачивайте одежду наизнанку

Эта привычка пригодится не только при первой стирке. Если на вещи есть принт, вышивка, декоративные пуговицы или другие украшения, выворачивание поможет уберечь их от лишнего трения. К тому же внешняя сторона ткани будет меньше соприкасаться с барабаном, а значит, снизится риск потертостей и повреждений.

Выбирайте прохладную воду

Если на этикетке нет других указаний, для первой стирки лучше не использовать горячую воду. Высокая температура может привести к усадке, вымыванию красителя или деформации отдельных материалов. Прохладная вода действует более бережно, поэтому для многих повседневных вещей это удачный вариант.

На самом деле подготовка новой одежды к стирке не требует много времени. Достаточно не игнорировать этикетку, не смешивать вещи разных цветов и не экспериментировать с температурой. А ещё лучше — не торопиться: несколько минут внимания к новой покупке могут уберечь от разочарования после того, как вы достанете ее из стиральной машины.

Ранее мы писали о том, что пуховик, шерстяное пальто и кашемировый свитер могут прослужить не один сезон, если правильно за ними ухаживать. Зимой мы часто носим эти вещи почти каждый день, поэтому на ткани постепенно появляются пятна и потертости, а сама одежда может терять форму. Чтобы этого не произошло, важно не только правильно стирать или чистить ее, но и хранить.

Также Новини.LIVE сообщали, что запах табачного дыма имеет свойство задерживаться даже после того, как сигарету уже потушили. Он въедается в волосы, остается на коже рук и ткани, а обычное проветривание не всегда помогает. Впрочем, чтобы освежить вещи и избавиться от неприятного запаха, часто достаточно средств, которые уже есть дома.