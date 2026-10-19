Девушка выбирает свитер в магазине. Фото: magnific

Когда на улице становится холоднее, теплый свитер приходит на помощь. Но найти вещь, которая будет не только хорошо сидеть, но и прослужит не один сезон, бывает непросто. Некоторые свитера уже после нескольких стирок растягиваются, теряют форму или покрываются катышками. Однако этого можно избежать, если учитывать некоторые нюансы.

Новини.LIVE со ссылкой на экспертов Styl Interia объяснили, на что обращать внимание при покупке свитера.

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Почему дешевый свитер может обойтись дороже

Во время распродаж так и хочется купить несколько свитеров по привлекательной цене. Однако низкая цена не всегда означает выгодную покупку. Если пряжа слабая, петли неравномерные, а швы плохо обработаны, вещь может быстро потерять свой вид. После недолгого ношения рукава иногда вытягиваются, на ткани появляются катышки, а горловина уже не прилегает так, как изначально. В результате свитер приходится заменять, хотя он еще совсем недавно был новым.

Да и высокая цена не гарантирует, что одежда долго будет хорошо выглядеть. Даже кашемировый свитер может быстро износиться, если его неправильно стирать и хранить. Поэтому лучше не ориентироваться только на стоимость или внешний вид.

Какой состав свитера искать на этикетке

Прежде чем покупать вещь, стоит прочитать информацию о материале. От состава пряжи зависит, насколько свитер будет теплым, приятным на ощупь и удобным в уходе.

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Вот какие материалы используют для изготовления трикотажа:

Шерсть. Хорошо удерживает тепло и пропускает водяной пар. Для свитеров часто используют мериносовую шерсть, которая обычно лучше обычной.

Хорошо удерживает тепло и пропускает водяной пар. Для свитеров часто используют мериносовую шерсть, которая обычно лучше обычной. Кашемир. Легкий, мягкий и теплый материал. В то же время он требует бережного ухода, а в местах постоянного трения могут появляться катышки.

Легкий, мягкий и теплый материал. В то же время он требует бережного ухода, а в местах постоянного трения могут появляться катышки. Альпака. Шерсть этого животного хорошо согревает, остается нежной и не утяжеляет изделие.

Шерсть этого животного хорошо согревает, остается нежной и не утяжеляет изделие. Мохер. Пушистая пряжа, которая помогает сохранять тепло и придает свитеру характерную фактуру.

Пушистая пряжа, которая помогает сохранять тепло и придает свитеру характерную фактуру. Хлопок. Приятен на ощупь, хорошо впитывает влагу, но обычно согревает хуже, чем шерсть.

Приятен на ощупь, хорошо впитывает влагу, но обычно согревает хуже, чем шерсть. Вискоза. Волокно на основе целлюлозы. Оно делает материал мягче, хотя свойства готового свитера зависят от того, как изготовили пряжу.

Акриловые свитера часто стоят дешевле шерстяных. Они тоже могут согревать, однако некоторые модели быстро покрываются катышками и хуже отводят влагу. Не стоит сразу отказываться от вещи, если в ее составе есть полиэстер или полиамид. Эти волокна добавляют в пряжу, чтобы сделать ее более прочной и повысить износостойкость.

На какие швы нужно обратить внимание

Даже качественная пряжа не спасет свитер, если его детали плохо соединены. Поэтому перед покупкой стоит вывернуть вещь наизнанку и проверить швы. Они должны быть ровными, без разрывов, лишних петель и торчащих ниток. Отдельно осмотрите области под мышками, плечи и бока. Во время носки эти места подвергаются значительной нагрузке.

Не упускайте из виду манжеты и нижний край. Они не должны выглядеть растянутыми или перекрученными. Если резинка уже в магазине плохо держит форму, это повод внимательнее присмотреться к изделию.

Как понять, быстро ли появятся катышки

Заранее точно предсказать, покроется ли свитер катышками, невозможно. Они возникают не только на синтетических вещах: шерсть и кашемир также могут скатываться во время носки. Тем не менее поверхность нового свитера стоит осмотреть внимательно. Если на ней уже заметны спутанные волокна или мелкие катышки, лучше не игнорировать этот недостаток.

На устойчивость к скатыванию влияет и сама пряжа. Длинные волокна, которые хорошо скручены между собой, нередко лучше противостоят образованию катышков, чем короткие и рыхлые. Важны также плотность вязания и трение, которому подвергается одежда во время носки.

Как ухаживать за свитером, чтобы он дольше служил

Даже прочный и качественный трикотаж можно испортить неправильной стиркой. Перед уходом проверьте этикетку: производитель указывает, при какой температуре стирать вещь и разрешена ли машинная стирка.

Шерстяные и кашемировые свитера не всегда нужно стирать после каждого ношения. Если на них нет пятен и неприятного запаха, иногда достаточно просто проветрить их. После стирки трикотаж лучше сушить в горизонтальном положении. Так мокрая ткань не растянется под собственным весом. Тяжелые свитера также желательно хранить сложенными на полке, а не вешать на плечики: под весом изделия плечи могут деформироваться.

При выборе свитера не ограничивайтесь приятной на ощупь тканью и удачным фасоном. Проверьте состав пряжи, состояние петель, швы и манжеты. Это не гарантирует, что вещь останется в прежнем виде на протяжении многих лет, но поможет заметить недостатки еще до покупки и выбрать модель, у которой больше шансов пережить не один холодный сезон.

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