Дівчина обирає светр в магазині. Фото: magnific

Коли на вулиці холодає, теплий светр стає в нагоді. Та знайти річ, яка буде не лише гарно сидіти, а й витримає не один сезон, буває непросто. Деякі светри вже після кількох прань розтягуються, втрачають форму або вкриваються ковтунцями. Проте цього можна уникнути, якщо враховувати деякі нюанси.

Новини.LIVE з посиланням на експертів Styl Interia пояснили, на що дивитися під час покупки светра.

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Чому дешевий светр може обійтися дорожче

Під час розпродажів так і хочеться купити кілька светрів за привабливою ціною. Проте дешевизна не завжди означає вигідну покупку. Якщо пряжа слабка, петлі нерівномірні, а шви погано оброблені, річ може швидко втратити свій вигляд. Після нетривалого носіння рукави іноді витягуються, на тканині з'являються ковтунці, а горловина вже не прилягає так, як спочатку. У результаті светр доводиться замінювати, хоча він ще зовсім недавно був новим.

Та й висока ціна не дає гарантії, що одяг довго матиме гарний вигляд. Навіть кашеміровий светр може швидко зноситися, якщо неправильно його прати та зберігати. Тому краще не орієнтуватися лише на вартість або зовнішній вигляд.

Який склад светра шукати на етикетці

Перш ніж купувати річ, варто прочитати інформацію про матеріал. Від складу пряжі залежить, наскільки светр буде теплим, приємним до тіла та зручним у догляді.

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Ось які матеріали використовують для виготовлення трикотажу:

Вовна. Добре утримує тепло та пропускає водяну пару. Для светрів часто використовують мериносову вовну, яка зазвичай краща за звичайну.

Добре утримує тепло та пропускає водяну пару. Для светрів часто використовують мериносову вовну, яка зазвичай краща за звичайну. Кашемір. Легкий, м'який і теплий матеріал. Водночас він потребує обережного догляду, а в місцях постійного тертя можуть з'являтися ковтунці.

Легкий, м'який і теплий матеріал. Водночас він потребує обережного догляду, а в місцях постійного тертя можуть з'являтися ковтунці. Альпака. Вовна цієї тварини добре зігріває, залишається ніжною та не обтяжує виріб.

Вовна цієї тварини добре зігріває, залишається ніжною та не обтяжує виріб. Мохер. Пухнаста пряжа, яка допомагає зберігати тепло й надає светру характерної фактури.

Пухнаста пряжа, яка допомагає зберігати тепло й надає светру характерної фактури. Бавовна. Приємна на дотик, добре вбирає вологу, але зазвичай зігріває гірше, ніж вовна.

Приємна на дотик, добре вбирає вологу, але зазвичай зігріває гірше, ніж вовна. Віскоза. Волокно на основі целюлози. Воно робить матеріал м'якшим, хоча властивості готового светра залежать від того, як виготовили пряжу.

Акрилові светри часто коштують менше за вовняні. Вони теж можуть зігрівати, однак деякі моделі швидко вкриваються ковтунцями та гірше відводять вологу. Не варто відразу відмовлятися від речі, якщо в її складі є поліестер або поліамід. Ці волокна додають до пряжі, щоб зробити її міцнішою та підвищити стійкість до зношування.

На які шви потрібно подивитися

Навіть якісна пряжа не врятує светр, якщо його деталі погано з'єднані. Тому перед покупкою варто вивернути річ навиворіт і перевірити шви. Вони мають бути рівними, без розривів, зайвих петель і ниток, що стирчать. Окремо огляньте ділянки під пахвами, плечі та боки. Під час носіння ці місця зазнають значного навантаження.

Не оминайте увагою манжети й нижній край. Вони не повинні виглядати розтягнутими або перекрученими. Якщо гумка вже в магазині погано тримає форму, це привід уважніше придивитися до виробу.

Як зрозуміти, чи швидко з'являться ковтунці

Заздалегідь точно передбачити, чи вкриється светр ковтунцями, неможливо. Вони виникають не лише на синтетичних речах: вовна й кашемір також можуть скочуватися під час носіння. Проте поверхню нового светра варто оглянути уважно. Якщо на ній уже помітні сплутані волокна або дрібні ковтунці, краще не ігнорувати цей недолік.

На стійкість до скочування впливає і сама пряжа. Довгі волокна, які добре скручені між собою, нерідко краще протистоять утворенню ковтунців, ніж короткі й пухкі. Важливі також щільність в'язання та тертя, якого одяг зазнає під час носіння.

Як доглядати за светром, щоб він довше служив

Навіть міцний і якісний трикотаж можна зіпсувати неправильним пранням. Перед доглядом перевірте етикетку: виробник зазначає, за якої температури прати річ і чи дозволено використовувати машинне прання.

Вовняні та кашемірові светри не завжди потрібно прати після кожного носіння. Якщо на них немає плям і неприємного запаху, іноді вистачає провітрювання. Після прання трикотаж краще сушити горизонтально. Так мокра тканина не розтягуватиметься під власною вагою. Важкі светри також бажано зберігати складеними на полиці, а не вішати на плічка: під вагою виробу плечі можуть деформуватися.

Під час вибору светра не обмежуйтеся приємною на дотик тканиною та вдалим фасоном. Перевірте склад пряжі, стан петель, шви й манжети. Це не гарантує, що річ залишатиметься незмінною роками, але допоможе помітити недоліки ще до покупки та вибрати модель, яка має більше шансів пережити не один холодний сезон.

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