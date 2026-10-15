Як почистити пуховик від плям без прання: знадобляться лише два засоби з дому

Як прибрати плями на куртці. Фото: magnific

Якщо на пуховику з’явилися масні плями, а прати його зараз немає змоги, спробуйте прибрати забруднення іншими способами. Для цього знадобляться лише два засоби, які знайдуться майже в кожній косметичці та домашній аптечці. Їх точно не доведеться довго шукати.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Що робити з плямами на пуховику

Багато хто не наважується прати пуховик самостійно. Через неправильне прання наповнювач може збитися, а на тканині залишаться розводи. До того ж пуховик із пошкодженим наповнювачем гірше зберігає тепло. Постійно звертатися до хімчистки теж невигідно, особливо коли йдеться про невеликі плями.

У цьому випадку впоратися із забрудненнями допоможе суміш міцелярної води та нашатирного спирту. За такого способу очищення на темній тканині також не повинні залишитися білі сліди чи розводи.

У глибокій ємності змішайте міцелярну воду з кількома краплями нашатирного спирту. Змочіть у розчині ватяний диск і обережно протріть місця з масними плямами. Після цього приберіть залишки засобу сухою серветкою.

Якщо нашатирного спирту під рукою немає, можна обійтися самою міцелярною водою. Проте тоді на очищення забруднених ділянок доведеться витратити більше часу.

Читайте також:

Раніше ми писали про речі, які не варто прати з кондиціонером, а тепер розповідаємо про ще один незвичний побутовий лайфхак. Звичайний дитячий шампунь може стати в пригоді не лише під час миття волосся. Засіб можна використовувати і там, де потрібне дбайливе очищення.

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі не варто прати з кондиціонером. Деякі матеріали особливо чутливі до цього засобу. Тому п’ять категорій речей краще прати без кондиціонера.