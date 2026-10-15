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Головна Мода Пуховик можна не прати: як його почистити засобами з аптечки й косметички

Пуховик можна не прати: як його почистити засобами з аптечки й косметички

Ua ru
15 жовтня 2026 19:20
Як почистити пуховик від плям без прання: знадобляться лише два засоби з дому
Як прибрати плями на куртці. Фото: magnific

Якщо на пуховику з’явилися масні плями, а прати його зараз немає змоги, спробуйте прибрати забруднення іншими способами. Для цього знадобляться лише два засоби, які знайдуться майже в кожній косметичці та домашній аптечці. Їх точно не доведеться довго шукати.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що робити з плямами на пуховику

Багато хто не наважується прати пуховик самостійно. Через неправильне прання наповнювач може збитися, а на тканині залишаться розводи. До того ж пуховик із пошкодженим наповнювачем гірше зберігає тепло. Постійно звертатися до хімчистки теж невигідно, особливо коли йдеться про невеликі плями.

У цьому випадку впоратися із забрудненнями допоможе суміш міцелярної води та нашатирного спирту. За такого способу очищення на темній тканині також не повинні залишитися білі сліди чи розводи.

  • У глибокій ємності змішайте міцелярну воду з кількома краплями нашатирного спирту. Змочіть у розчині ватяний диск і обережно протріть місця з масними плямами. Після цього приберіть залишки засобу сухою серветкою.

Якщо нашатирного спирту під рукою немає, можна обійтися самою міцелярною водою. Проте тоді на очищення забруднених ділянок доведеться витратити більше часу.

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Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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