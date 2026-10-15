Как очистить пуховик от пятен без стирки: понадобятся всего два средства из дома

Как удалить пятна с куртки. Фото: magnific

Если на пуховике появились жирные пятна, а постирать его сейчас нет возможности, попробуйте удалить загрязнения другими способами. Для этого понадобятся всего два средства, которые найдутся почти в каждой косметичке и домашней аптечке. Их точно не придется долго искать.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что делать с пятнами на пуховике

Многие не решаются стирать пуховик самостоятельно. Из-за неправильной стирки наполнитель может сбиться, а на ткани останутся разводы. К тому же пуховик с поврежденным наполнителем хуже сохраняет тепло. Постоянно обращаться в химчистку тоже невыгодно, особенно когда речь идет о небольших пятнах.

В этом случае справиться с загрязнениями поможет смесь мицеллярной воды и нашатырного спирта. При таком способе очистки на темной ткани также не должны остаться белые следы или разводы.

В глубокой емкости смешайте мицеллярную воду с несколькими каплями нашатырного спирта. Смочите в растворе ватный диск и осторожно протрите места с жирными пятнами. После этого удалите остатки средства сухой салфеткой.

Если нашатырного спирта под рукой нет, можно обойтись одной мицеллярной водой. Однако тогда на очистку загрязненных участков придется потратить больше времени.

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