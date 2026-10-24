Девушка чувствует неприятный запах. Фото: magnific

Запах сигарет остается на руках, волосах и одежде даже после того, как вы потушили сигарету. Он может досаждать и тем, кто сам не курит, но находится рядом с курильщиками. Чтобы избавиться от табачного запаха, не обязательно покупать специальные средства — в некоторых случаях достаточно обычного мыла, шампуня или пищевой соды.

О том, как убрать запах сигарет с тела и одежды, пишет Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.ua.

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Как убрать запах сигарет с рук и кожи

После курения стоит сразу вымыть руки с мылом. Дым оседает на пальцах, которыми человек держит сигарету, а обычного мытья иногда недостаточно.

В таком случае к мылу можно добавить немного пищевой соды, растереть смесь в ладонях и смыть теплой водой. Не пропускайте участки между пальцами и кожу вокруг ногтей. Чтобы дым меньше оседал на теле, во время курения можно прикрывать одеждой как можно большую площадь кожи.

Запах также остается на лице. После курения его можно протереть ватным диском, смоченным в мыльной воде. Если вы пользуетесь косметикой, сначала нужно ее смыть.

Еще один вариант — дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Его используют, чтобы убрать запах с тела, однако наносить такое средство на чувствительную кожу, в частности вокруг глаз, не стоит. Поможет и душ. Однако принимать душ после каждой сигареты вряд ли удобно.

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Как убрать запах сигарет из волос

Волосы быстро впитывают табачный дым, поэтому запах может оставаться даже после того, как вы отошли от курильщика. Самый простой способ избавиться от него — вымыть голову шампунем, а затем воспользоваться кондиционером. Если волосы сильно пропитались дымом, шампунь можно использовать несколько раз.

Когда помыть голову нет возможности, поможет сухой шампунь. Он частично поглощает запах и помогает освежить волосы до следующего мытья.

Что сделать, чтобы одежда не пахла сигаретами

Табачный дым оседает на ткани, поэтому неприятный запах может появиться даже у тех, кто сам не курит, но находится рядом с курильщиком. Чтобы его убрать, попробуйте несколько способов.

Добавьте пищевую соду во время стирки. Ее можно использовать как при машинной, так и при ручной стирке. После этого желательно оставить вещи сохнуть естественным образом.

Ее можно использовать как при машинной, так и при ручной стирке. После этого желательно оставить вещи сохнуть естественным образом. Воспользуйтесь влажными салфетками. Если постирать одежду сразу не получается, протрите ткань влажной салфеткой. Также можно применить специальный освежитель для тканей или спрей-антиперспирант.

Если постирать одежду сразу не получается, протрите ткань влажной салфеткой. Также можно применить специальный освежитель для тканей или спрей-антиперспирант. Используйте ароматический спрей. Средства на основе эфирных масел не устраняют сам запах табака, а лишь перебивают его. Для этого подойдут ароматы эвкалипта, лаванды или цитрусовых.

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