Дівчина відчуває неприємний запах. Фото: magnific

Запах сигарет залишається на руках, волоссі та одязі навіть після того, як ви загасили сигарету. Він може дошкуляти й тим, хто сам не курить, але перебуває поруч із курцями. Щоб позбутися тютюнового запаху, не обов'язково купувати спеціальні засоби — у деяких випадках вистачить звичайного мила, шампуню або харчової соди.

Про те, як прибрати запах сигарет із тіла та одягу, пише Новини.LIVE з посиланням на ТСН.ua.

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Як прибрати запах сигарет із рук та шкіри

Після куріння варто одразу вимити руки з милом. Дим осідає на пальцях, якими людина тримає сигарету, а звичайного миття іноді недостатньо.

У такому разі до мила можна додати трохи харчової соди, розтерти суміш у долонях і змити теплою водою. Не пропускайте ділянки між пальцями та шкіру навколо нігтів. Щоб дим менше осідав на тілі, під час куріння можна прикривати одягом якомога більшу площу шкіри.

Запах також залишається на обличчі. Після куріння його можна протерти ватним диском, змоченим у мильній воді. Якщо ви користуєтеся косметикою, спочатку потрібно її змити.

Ще один варіант — дезінфектор на спиртовій основі. Його використовують, щоб прибрати запах із тіла, проте наносити такий засіб на чутливу шкіру, зокрема навколо очей, не варто. Допоможе й душ. Проте приймати його після кожної сигарети навряд чи зручно.

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Як прибрати запах сигарет із волосся

Волосся швидко вбирає тютюновий дим, тому запах може залишатися навіть після того, як ви відійшли від курця. Найпростіший спосіб позбутися його — вимити голову шампунем, а потім скористатися кондиціонером. Якщо волосся сильно просочилося димом, шампунь можна використати кілька разів.

Коли помити голову немає змоги, виручить сухий шампунь. Він частково поглинає запах і допомагає освіжити волосся до наступного миття.

Що зробити, щоб одяг не пахнув сигаретами

Тютюновий дим осідає на тканині, тому неприємний запах може з'явитися навіть у тих, хто сам не курить, але перебуває поруч із курцем. Щоб його прибрати, спробуйте кілька способів.

Додайте харчову соду під час прання. Її можна використовувати як під час машинного прання, так і під час ручного. Після цього бажано залишити речі сохнути природним способом.

Її можна використовувати як під час машинного прання, так і під час ручного. Після цього бажано залишити речі сохнути природним способом. Скористайтеся вологими серветками. Якщо випрати одяг одразу не виходить, протріть тканину вологою серветкою. Також можна застосувати спеціальний освіжувач для тканин або спрей-антиперспірант.

Якщо випрати одяг одразу не виходить, протріть тканину вологою серветкою. Також можна застосувати спеціальний освіжувач для тканин або спрей-антиперспірант. Використайте ароматичний спрей. Засоби на основі ефірних олій не прибирають сам запах тютюну, а лише перебивають його. Для цього підійдуть аромати евкаліпта, лаванди або цитрусових.

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