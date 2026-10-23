Жіноча шафа. Фото: magnific

Напевно, знайоме відчуття, коли дістаєш із шафи чисту постільну білизну, а вона вже не пахне так свіжо, як одразу після прання. Іноді тканина навіть набирає неприємного запаху, хоча речі випрані й акуратно складені. На цей випадок є кілька простих способів це виправити — без дорогих ароматизаторів.

Про них розповість Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Як освіжити білизну в шафі

Туалетне мило

Звичайний брусок запашного мила може стати домашнім ароматизатором для шафи. Покладіть його у мильницю й залиште поруч із рушниками або постільною білизною. Поступово запах пошириться всередині шафи. Можна взяти мило з ароматом троянди, лаванди чи цитрусових — орієнтуйтеся на те, що вам подобається. Головне, щоб брусок не торкався тканини.

Саше з ароматом

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Такі маленькі пакетики продаються в магазинах побутової хімії. Їх можна покласти між комплектами білизни або повісити на вішалку. Ще є варіанти з квітковими, фруктовими й більш свіжими запахами. Якщо аромат перестав відчуватися, пакетик можна замінити.

Сушена лаванда

Якщо не любите запахи побутової хімії, спробуйте лаванду. Насипте сухі суцвіття в невеликий тканинний мішечок і покладіть на полицю. Білизна матиме легкий трав'яний аромат, а сама лаванда традиційно використовується для відлякування молі. Щоправда, повністю захистити речі від комах вона не зможе.

Сушена цитрусова цедра

Не поспішайте викидати шкірки лимона, апельсина чи мандарина. Їх можна висушити, покласти в невеликий мішечок і залишити серед білизни. Важливо, щоб цедра була повністю сухою: свіжі шкірки у закритій шафі можуть запліснявіти.

Ефірна олія

Якщо вдома є улюблена ефірна олія, нанесіть кілька крапель на ватяну кульку або серветку. Покладіть її в маленьку відкриту ємність і поставте на полицю подалі від тканини. Не капайте олію безпосередньо на простирадла чи рушники — на них можуть залишитися жирні плями.

Що робити, якщо білизна вже має неприємний запах

Якщо від чистих речей тхне вогкістю, не варто намагатися перебити цей запах парфумами. Спочатку перевірте, чи повністю висохла білизна перед тим, як ви поклали її в шафу. Також огляньте полиці: причиною можуть бути волога, погана вентиляція або пліснява. За потреби виперіть речі ще раз і добре висушіть. Саму шафу провітріть, а полиці протріть і дочекайтеся, поки вони висохнуть. Не складайте рушники та простирадла надто щільно — між стопками має залишатися трохи місця.

І ще одна порада: не намагайтеся зробити так, щоб шафа пахла якомога сильніше. Для постільної білизни приємніший легкий аромат, який не відчувається на всю кімнату. Іноді для цього достатньо шматочка запашного мила або мішечка сушеної лаванди.

Раніше ми писали про те, як випрати пуховик й не зіпсувати наповнювач, а саме — як прибрати з нього масні плями без повного прання. Для цього знадобляться два засоби, які можуть бути під рукою: міцелярна вода та нашатирний спирт. Перед очищенням суміш краще перевірити на непомітній ділянці тканини.

Також Новини.LIVE повідомляли, як вибрати светр, який не розтягнеться й не вкриється ковтунцями після кількох прань. Ще в магазині можна помітити ознаки неякісної речі: достатньо перевірити склад пряжі, шви, манжети та щільність в’язання.