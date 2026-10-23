Женский шкаф. Фото: magnific

Наверняка вам знакомо это ощущение, когда вы достаете из шкафа чистое постельное белье, а оно уже не пахнет так свежо, как сразу после стирки. Иногда ткань даже приобретает неприятный запах, хотя вещи выстираны и аккуратно сложены. На этот случай есть несколько простых способов, чтобы исправить ситуацию — без дорогих ароматизаторов.

О них расскажет Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН.

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Как освежить белье в шкафу

Туалетное мыло

Обычный брусок душистого мыла может стать домашним ароматизатором для шкафа. Положите его в мыльницу и оставьте рядом с полотенцами или постельным бельем. Постепенно запах распространится внутри шкафа. Можно взять мыло с ароматом розы, лаванды или цитрусовых — ориентируйтесь на то, что вам нравится. Главное, чтобы брусок не соприкасался с тканью.

Саше с ароматом

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Такие маленькие пакетики продаются в магазинах бытовой химии. Их можно положить между комплектами белья или повесить на вешалку. Еще есть варианты с цветочными, фруктовыми и более свежими запахами. Если аромат перестал ощущаться, пакетик можно заменить.

Сушеная лаванда

Если не любите запахи бытовой химии, попробуйте лаванду. Насыпьте сухие соцветия в небольшой тканевый мешочек и положите на полку. Белье приобретет легкий травяной аромат, а сама лаванда традиционно используется для отпугивания моли. Правда, полностью защитить вещи от насекомых она не сможет.

Сушеная цитрусовая цедра

Не спешите выбрасывать кожуру лимона, апельсина или мандарина. Их можно высушить, положить в небольшой мешочек и оставить среди белья. Важно, чтобы цедра была полностью сухой: свежая кожура в закрытом шкафу может заплесневеть.

Эфирное масло

Если дома есть любимое эфирное масло, нанесите несколько капель на ватный шарик или салфетку. Положите ее в маленькую открытую емкость и поставьте на полку подальше от ткани. Не капайте масло непосредственно на простыни или полотенца — на них могут остаться жирные пятна.

Что делать, если белье уже имеет неприятный запах

Если от чистых вещей пахнет сыростью, не стоит пытаться перебить этот запах духами. Сначала проверьте, полностью ли высохло белье, прежде чем вы положили его в шкаф. Также осмотрите полки: причиной могут быть влага, плохая вентиляция или плесень. При необходимости постирайте вещи еще раз и хорошо высушите. Сам шкаф проветрите, а полки протрите и дождитесь, пока они высохнут. Не складывайте полотенца и простыни слишком плотно — между стопками должно оставаться немного места.

И еще один совет: не старайтесь, чтобы шкаф пахнул как можно сильнее. Для постельного белья приятнее легкий аромат, который не ощущается на всю комнату. Иногда для этого достаточно кусочка душистого мыла или мешочка сушеной лаванды.

Ранее мы писали о том, как постирать пуховик и не испортить наполнитель, а именно — как удалить с него жирные пятна без полной стирки. Для этого понадобятся два средства, которые могут оказаться под рукой: мицеллярная вода и нашатырный спирт. Перед очисткой смесь лучше проверить на незаметном участке ткани.

Также Новини.LIVE сообщали, как выбрать свитер, который не растянется и не покроется катышками после нескольких стирок. Еще в магазине можно заметить признаки некачественной вещи: достаточно проверить состав пряжи, швы, манжеты и плотность вязания.