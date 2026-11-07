Девушка умывается в ванной. Фото: magnific

В холодное время года кожа часто становится более сухой. Когда включают отопление, воздух в квартире теряет влагу, и после умывания лицо может стягиваться еще сильнее. В такие дни лучше не подвергать кожу воздействию горячей воды. Она смывает часть естественного жирового слоя, который помогает удерживать влагу.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media.

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Почему после горячей воды кожа становится сухой

На поверхности лица находится тонкий жировой слой, а между клетками верхнего слоя кожи — липиды, которые помогают удерживать влагу. Во время умывания часть этих веществ смывается вместе с грязью. Из-за этого может появляться ощущение стянутости кожи даже после использования мягкой пенки или геля.

Горячая вода усиливает этот эффект. Температура поверхности кожи составляет примерно 32 °C, а кожное сало на лбу плавится при температуре 33–35 °C. Поэтому горячая вода легче его смывает. К тому же тепло ускоряет испарение влаги с поверхности лица. Если после умывания кожа краснеет, щеки жгут или появляется неприятное ощущение стянутости, попробуйте умываться более прохладной водой.

Почему одной воды недостаточно

Даже если умываться прохладной водой, она не смоет полностью остатки крема, тонального средства или солнцезащитной косметики. Жир не растворяется в воде, поэтому для полноценного очищения нужно специальное средство.

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Поэтому не обязательно умываться горячей водой, чтобы лучше очистить лицо. Можно выбрать комфортную температуру, а для очищения использовать гель или пенку. Именно средство поможет удалить загрязнения, с которыми вода не справится.

Как умываться, чтобы не пересушить кожу лица

Для ежедневного ухода обычно достаточно умываться утром и вечером. Если вы сильно вспотели после тренировки или под теплой шапкой, лицо можно очистить еще раз. Для этого лучше выбирать гель или пенку без спирта и абразивных частиц. Такие средства обычно действуют более деликатно, чем обычное твердое мыло.

Если вам нравится в конце умывания ополаскивать лицо прохладной водой, можете оставить эту привычку. Это не обязательный шаг, но и отказываться от него нет необходимости, если такая температура не вызывает дискомфорта.

После умывания не спешите растирать лицо полотенцем. Лучше аккуратно промокнуть его мягкой тканью. Так вы удалите лишнюю воду и не травмируете кожу излишним трением.

Для лица стоит использовать отдельное полотенце. Стирайте его не реже одного раза в неделю и развешивайте так, чтобы оно могло полностью высохнуть. А после умывания нанесите крем, пока кожа ещё немного влажная. Он поможет удержать влагу, а также легче распределится по лицу.

Ранее мы писали о привычках, из-за которых морщины могут становиться заметнее. И дело не только в пребывании на солнце без SPF или курении: даже слишком тщательное умывание и постоянный недосып сказываются на внешнем виде лица. Некоторые из этих ошибок мы повторяем каждый день, даже не задумываясь о последствиях.

Также Новини.LIVE упоминали процедуры, на которые люди соглашались ради красоты. Живые улитки на лице, пчелиный яд вместо ботокса и рыбки вместо педикюра — сегодня такие тренды могут показаться странными, но когда-то они действительно привлекали внимание.