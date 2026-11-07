Дівчина вмиває обличчя у ванній. Фото: magnific

У холодну пору року шкіра часто стає сухішою. Коли вмикають опалення, повітря у квартирі втрачає вологу, і після вмивання обличчя може стягувати ще сильніше. У такі дні краще не випробовувати шкіру гарячою водою. Вона змиває частину природного жирового шару, який допомагає утримувати вологу.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media.

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Чому після гарячої води шкіра стає сухою

На поверхні обличчя є тонкий жировий шар, а між клітинами верхнього шару шкіри — ліпіди, які допомагають утримувати вологу. Під час вмивання частина цих речовин змивається разом із брудом. Через це може з'являтися відчуття стягнутості шкіри навіть після використання м’якої пінки чи гелю.

Гаряча вода посилює цей ефект. Температура поверхні шкіри становить приблизно 32 °C, а шкірне сало на лобі плавиться за температури 33–35 °C. Тому гаряча вода легше його змиває. До того ж тепло прискорює випаровування вологи з поверхні обличчя. Якщо після вмивання шкіра червоніє, щоки печуть або з’являється неприємне відчуття стягнутості, спробуйте вмиватися прохолоднішою водою.

Чому самої води недостатньо

Навіть якщо вмиватися прохолодною водою, вона не змиє повністю залишки крему, тонального засобу чи сонцезахисної косметики. Жир не розчиняється у воді, тому для повноцінного очищення потрібен спеціальний засіб.

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Тож не обов’язково вмиватися гарячою водою, щоб краще очистити обличчя. Можна обрати комфортну температуру, а для очищення використовувати гель або пінку. Саме засіб допоможе прибрати забруднення, з якими вода не впорається.

Як вмиватися, щоб не пересушити обличчя

Для щоденного догляду зазвичай достатньо вмиватися вранці та ввечері. Якщо ви сильно спітніли після тренування або під теплою шапкою, обличчя можна очистити ще раз. Для цього краще обирати гель або пінку без спирту й абразивних частинок. Такі засоби зазвичай діють делікатніше, ніж звичайне тверде мило.

Якщо вам подобається наприкінці вмивання споліскувати обличчя прохолодною водою, можете залишити цю звичку. Це не обов’язковий крок, але й відмовлятися від нього немає потреби, якщо така температура не викликає дискомфорту.

Після вмивання не поспішайте розтирати обличчя рушником. Краще обережно промокнути його м’якою тканиною. Так ви приберете зайву воду й не травмуватимете шкіру зайвим тертям.

Для обличчя варто використовувати окремий рушник. Періть його щонайменше раз на тиждень і розвішуйте так, щоб він міг повністю висохнути. А після вмивання нанесіть крем, поки шкіра ще трохи волога. Він допоможе утримати вологу, а також легше розподілятиметься по обличчю.

Раніше ми писали про звички, через які зморшки можуть ставати помітнішими. І справа не лише в сонці без SPF чи курінні: навіть надто ретельне вмивання та постійний недосип позначаються на вигляді обличчя. Деякі з цих помилок ми повторюємо щодня, навіть не замислюючись про наслідки.

Також Новини.LIVE згадували процедури, на які люди погоджувалися заради краси. Живі равлики на обличчі, бджолина отрута замість ботоксу та рибки замість педикюру — сьогодні такі тренди можуть здатися дивними, але колись вони справді привертали увагу.