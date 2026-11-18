Девушка в зимнем пальто. Фото: magnific

Любимый пуховик, шерстяное пальто или теплый кашемировый свитер часто становятся основой зимнего гардероба. В холодные месяцы мы носим их почти каждый день, поэтому со временем на ткани появляются потертости, пятна, а сами вещи могут терять форму. Многое зависит не только от качества одежды, но и от того, как мы ее чистим и храним.

Новини.LIVE расскажут, как стирать, чистить и хранить зимние вещи, чтобы они не теряли форму и не портились до следующего сезона.

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Стирка пуховиков и зимних курток

Пуховики не так часто нуждаются в полноценной стирке, как кажется. Небольшие загрязнения можно удалить локально, а вот перед машинной стиркой стоит проверить рекомендации на ярлыке. Если стирка разрешена, обычно выбирают деликатный режим и жидкое средство. Порошок иногда оставляет разводы, которые могут быть заметны на темной ткани.

Отдельная история — сушка. После стирки пух может сбиваться, из-за чего куртка теряет привычный объем. Специальные шарики или чистые теннисные мячики в барабане помогают распределить наполнитель, если производитель разрешает такой способ. Во время сушки куртку также периодически встряхивают и расправляют.

Мембранные модели имеют свои особенности: для них выпускают специальные средства, которые не повреждают защитное покрытие. Обычный кондиционер для белья в таком случае не подходит.

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Мех, замша и кашемир: особенности ухода

Меховые изделия не любят влаги и домашних экспериментов с чисткой. Пыль можно удалить специальной щеткой, а сложные пятна лучше доверить химчистке. После прогулки шубе или меховому воротнику достаточно дать проветриться, прежде чем убирать их в шкаф.

На замшевых вещах быстро становятся заметны следы носки, особенно после прогулок в сырую погоду. Для сухой грязи подойдет специальная щетка, а небольшие потертости можно убрать резинкой для замши. Кашемир и драп ведут себя иначе: из-за неправильной стирки они могут сесть или потерять форму. Поэтому способ очистки здесь зависит от состава ткани и рекомендаций производителя.

Как хранить зимнюю одежду

Когда зимние вещи уступают место весеннему гардеробу, важно позаботиться об их хранении. Пальто и пуховики обычно оставляют на широких вешалках, а свитера складывают на полки. Шерстяные вещи под собственным весом могут растягиваться, если долго висят в шкафу.

Прежде чем убрать одежду на несколько месяцев, ее стоит почистить. Даже незаметные следы пота, духов или еды со временем могут превратиться в пятна. Для хранения подойдут тканевые чехлы, а сам шкаф должен быть сухим и проветриваемым. Шерстяные изделия также стоит защитить от моли с помощью специальных средств.

Ранее мы писали о том, что зимний пуховик не обязательно должен быть обычной курткой до колена. Надя Дорофеева показала более интересную модель — объемный пуховик-кокон молочного цвета. Певица сочетала его с широкими черными брюками и наушниками в стиле нулевых, придав привычной зимней одежде характер.

Также Новини.LIVE сообщали, что этой зимой дизайнеры предлагают альтернативу привычным пуховикам и шубам — куртки с большими меховыми воротниками. Такие модели напоминают о моде прошлых десятилетий, но на подиумах осенне-зимнего сезона 2026/2027 получили новое прочтение. Они придают верхней одежде выразительность и могут стать интересным вариантом для тех, кто ищет что-то необычное на холодное время года.